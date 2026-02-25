Ciclismo – Asd Programma Auto, tris di piazzamenti alla Gran Fondo Laigueglia

Tris di piazzamenti per l’Asd Programma Auto, formazione amatoriale piacentina che ha aperto il calendario italiano delle Gran Fondo con l’appuntamento di domenica scorsa a Laigueglia al quale ha partecipato con una ricca spedizione composta da dodici atleti.

Nella tradizionale manifestazione ligure, la società del presidente Piergiorgio Zambelli ha brillato anche a livello di risultati. In campo maschile, doppia top 20 e anche piazzamento nei dieci di categoria con Francesco Vai e Alberto Baesso: il piemontese ha chiuso la prova al diciassettesimo posto assoluto risultando il settimo Junior al traguardo, poco davanti al compagno di squadra vicentino, ventesimo assoluto e settimo nei Senior A.

In campo femminile, invece, la piacentina Elena Busca ha centrato la nona posizione nella categoria Donne C chiudendo trentunesima. All’appuntamento hanno partecipato ancheAntonino Adragna, Luca Rovati, Nicola Porcari, Marco Capra, Andrea Zilioli, Luca Toscani, Luca Punzi, Massimiliano Schiavi e Fabio Ferrari.

