Baseball – Piacenza esulta nella prima uscita, vittoria 3-2 su Codogno

Buona la prima per il Piacenza Baseball! Nell’amichevole che apriva ufficialmente la stagione 2026, i biancorossi hanno sconfitto 3-2 il Codogno sulla distanza dei dieci innings giocati sul diamante lombardo vista la parziale impraticabilità del De Benedetti a causa della pioggia. Codogno, squadra attesa dalla serie A. rappresentava un buon banco di prova seppur ancora privo dei rinforzi straneri attesi a breve da oltreoceano.

Inoltre il match è stato impostato a numero prefissato di lanci, questo per dovere di cronaca anche se la vittoria finale può rappresentare un ottimo stimolo in vista di una stagione dalla quale il Piacenza si attende molto. Buoni segnali, in special modo dal monte di lancio dove un pò tutti hanno positivamente impressionato compresi gli ultimi arrivati Josuel Solano e Luis Acevedo, quest’ultimo atterrato da Santo Domingo solo tre giorni fa e che sarà presentato ai media in settimana.

A margine dell’amichevole è stato ufficiaizzato lìaccodo di collaborazione per il 2026 tra Piacenza e Codogno, alla presenza dei vertici di entrabe le società. Secondo quanto consentito a livello federale tutti gli atleti U21 potranno liberamente essere utilizzati da entrambe le squadre, Codogno in serie A Silver e Piacenza in serie B. Un’opporunità assai interessante per i prospetti più interessanti provenienti da entrambe le sponde del Po.

Inoltre biancorossi e biancazzurri lavoreranno a stretto contatto anche in ambito giovanile allestendo due squadre miste: un’U15 come Piacenza ed una U18 come Codogno rispettivamente nel girone emiliano e lombardo. Una partnership voluta nel reciproco interesse che ha come unica finalità quella di valorizzare nel migliore dei modi gli atleti più giovani a disposizione.

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