Ciclismo – Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink) firma la storica impresa a Cittiglio

Un successo clamoroso che entra nella storia. Rimarrà per sempre impressa nei ricordi e negli annali della Bft Burzoni VO2 Team Pink l’impresa di oggi di Matilde Rossignoli, “panterina” veronese classe 2008 che si è imposta allo sprint sul traguardo di Cittiglio nel tredicesimo Piccolo Trofeo Alfredo Binda-Valli del Verbano, prova della UCI Nations’ Cup Junior Women.
In volata, la campionessa italiana 2025 ha preceduto la tedesca Edda Bieberle e la polacca Maria Okrucinska, regalando a se stessa e alla squadra diretta da Vittorio Affaticati eKrizia Corradetti la prima vittoria della stagione 2026 appena partita e che aveva già visto il podio di Agata Campana in Olanda.
Per la prima volta dalla fondazione (2016), la società del presidente Gian Luca Andrina lascia il segno nell’importante appuntamento internazionale di Cittiglio, dove non era mai riuscita a salire fin qui sul podio né tantomeno a vincere. Ci ha pensato la Rossignoli, che è anche la prima campionessa italiana in maglia tricolore a esultare nella corsa varesotta, da sempre grande teatro di confronto tra i migliori talenti internazionali.
Ordine d’arrivo
1° Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 72,7 chilometri in 2 ore 1 minuto e 26 secondi, media 35,921
2° Edda Bieberle (Germania, Airtox-Carl Ras Junior Woman)
3° Maria Okrucińska (Polonia, Grouwels-Watersley R&D Road Team)
4° Zoe Roche (Gran Bretagna, Cams Majaco)
5° Eva Drhová (Repubblica Ceca, Nazionale Repubblica Ceca)
6° Elise De Bruyn (Belgio, Airtox-Carl Ras Junior Woman)
7° Isabella De Angelis (Petrucci Gauss Cycling Team)
8° Alejandra Neira (Spagna, Nazionale Spagnola)
9° Angelina Novolodskaya (Petrucci Gauss Cycling Team)
10° Thaïs Poirier (Francia, Nazionale Francese).