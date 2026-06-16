Basket – Piacenza Young, l’Under 19 Gold chiude ottava in Italia. Salvemini: “Punto di partenza”

La sconfitta per 75-73 contro Accademia Basket Altomilanese completa la tre giorni di finali nazionali con la Final Eight di Piazza Armerina e assegna l’ottavo posto in Italia all’Under 19 Gold di Piacenza Young.

Un risultato di cui andare orgogliosi, come sottolineato da coach Giorgio Salvemini

“Abbiamo completato un bellissimo percorso, con ragazzi davvero bravi a crescere e a diventare una squadra, grazie a etica del lavoro e sacrificio. Spero che ogni singolo giocatore porti nel suo bagaglio quanto imparato e lo tenga con sé per tutta la carriera. Dispiace per i quarti di finale persi al supplementare contro Vado, ma sono soddisfatto del livello messo in campo sul palcoscenico nazionale e di questo risultato che rende merito al lavoro del club”.

Impegno che sarà rinnovato anche in vista della prossima stagione, con lo stesso Salvemini faro del progetto come coach della prima squadra di Bakery Piacenza, dell’Under 19 di Piacenza Young e come responsabile tecnico del settore giovanile del consorzio biancorosso

“Lavorare sui giovani richiede energie e tempo, ma è davvero affascinante. Chiudere da ottavi in Italia è la ciliegina sulla torta di quanto seminato in questi anni e non ci fermeremo qui. Queste finali devono essere un punto di partenza per alzare l’asticella: Piacenza Young vuole crescere e diventare sempre più ambiziosa”.

Piacenza Young-Accademia Basket Altomilanese 73-75

(29-23, 41-49, 55-56)

Piacenza Young: Callegari 4, Madia, Dore 17, Villa 3, Beccari 4, Scardoni 5, Salvaderi 2, Korlatovic 32, Lombardi 4, Banella 2, Marroni N.e. All. Salvemini – Ass. Tomassini.

Accademia Basket Altomilanese: Caccivio 2, Marciano 6, De Rosa N.e, Bettinelli 8, Ghersi 2, Plebani 8, Pascu N.e, Ndou 4, Bara 2, Pirovano 11, Lisoni 25, Milani 7. All. Mosti.

UNDER 19 GOLD, la classifica finale: 1° posto: Ayers Rock Gallarate; 2° posto: Cogeim Pallacanestro Vado; 3° posto: International Basket Imola; 4° posto: FBF Francavilla; 5° posto: Svincolati Milazzo; 6° posto: UCC Assigeco; 7° posto: Accademia Basket Altomilanese; 8° posto: Piacenza Young.

I risultati delle finali nazionali Under 19 Gold

Finale 1/2 posto: Ayers Rock Gallarate-Cogeim Pallacanestro Vado 74-60

Finale 3/4 posto: International Basket Imola-FBF Francavilla 79-72

Finale 5/6 posto: Svincolati Milazzo-UCC Assigeco 71-65

Finale 7/8 posto: Piacenza Young-Accademia Basket Altomilanese 73-75

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