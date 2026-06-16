Serie B – Ariele Zanella completa lo staff tecnico dell’Assigeco Piacenza

Assigeco Piacenza è lieta di comunicare di aver sottoscritto un accordo annuale, con opzione per la stagione 2027/2028, con Ariele Zanella, che farà parte dello staff tecnico della prima squadra.
Classe 1992 e originaria di Schio (Vicenza), Ariele Zanella si avvicina alla pallacanestro fin dalla giovanissima età, crescendo e maturando esperienze nel settore giovanile del Famila Schio fino ad arrivare a esordire in Serie B e Serie C femminile. Per una serie di problematiche di infortuni, all’età di 21 anni decidere di appendere le scarpe al chiodo per seguire le orme della madre, intraprendendo la carriera da allenatore. I primi passi in panchina arrivano nel minibasket della Vanoli Cremona, seguiti da quattro stagioni nel settore giovanile di Schio.
Dal 2020 al 2024 entra a far parte dello staff tecnico di Fiorenzuola, lavorando sia con la prima squadra militante in Serie B che con il settore giovanile del club, prima di sposare il progetto di Fidenza per guidare la squadra di Serie B femminile, affiancando anche in questo caso l’attività con le squadre giovanili. Nell’ultima stagione sportiva ha ricoperto il ruolo di capo allenatore di FBK Fiore Basket Valdarda in Serie B femminile, continuando a lavorare con il settore giovanile. A conferma delle sue qualità, nel 2025 le è stato conferito il premio di Most Improved Coach nell’ambito del FIBA Europe Coaching Certificate (FECC), prestigioso concorso formativo promosso dalla federazione internazionale.
Con il suo ingresso va a completarsi lo staff tecnico dell’UCC Assigeco Piacenza per la prossima stagione sportiva. Una figura giovane e preparata pronta a mettere le sue competenze e qualità umane al servizio della prima squadra e dell’intero progetto biancorossoblu.
Ariele Zanella, Assistente Allenatore
“Sono davvero felice di entrare a far parte di una società così importante e storica come l’Assigeco. Fin dai primi contatti ho percepito grande organizzazione, competenza e volontà di costruire un progetto serio e di alto livello. Sarà per me un’importante occasione di crescita personale e professionale. Ringrazio tutta la società per la fiducia, non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura mettendo a disposizione entusiasmo, passione e voglia di migliorare ogni giorno per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del club”.
- Alessandro Pagani, Direttore Sportivo
“Con l’ingresso di Ariele arricchiamo il nostro staff tecnico con una figura molto esperta del campionato di Serie B Nazionale. In passato ha avuto modo di lavorare con Simone Lottici e tutti i feedback sono stati estremamente positivi. In queste primissime settimane ha già iniziato a lavorare con Marcello e Luca in vista della prossima stagione. Siamo felici di darle il benvenuto tra noi, sarà la prima figura femminile a far parte dello staff tecnico della prima squadra nella storia del club. Le auguro un buon lavoro e sono certo saprà dare un contributo di rilievo al nostro progetto”.