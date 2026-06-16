Serie B – Ariele Zanella completa lo staff tecnico dell’Assigeco Piacenza

Assigeco Piacenza è lieta di comunicare di aver sottoscritto un accordo annuale, con opzione per la stagione 2027/2028, con Ariele Zanella, che farà parte dello staff tecnico della prima squadra.

Classe 1992 e originaria di Schio (Vicenza), Ariele Zanella si avvicina alla pallacanestro fin dalla giovanissima età, crescendo e maturando esperienze nel settore giovanile del Famila Schio fino ad arrivare a esordire in Serie B e Serie C femminile. Per una serie di problematiche di infortuni, all’età di 21 anni decidere di appendere le scarpe al chiodo per seguire le orme della madre, intraprendendo la carriera da allenatore. I primi passi in panchina arrivano nel minibasket della Vanoli Cremona, seguiti da quattro stagioni nel settore giovanile di Schio.

Dal 2020 al 2024 entra a far parte dello staff tecnico di Fiorenzuola, lavorando sia con la prima squadra militante in Serie B che con il settore giovanile del club, prima di sposare il progetto di Fidenza per guidare la squadra di Serie B femminile, affiancando anche in questo caso l’attività con le squadre giovanili. Nell’ultima stagione sportiva ha ricoperto il ruolo di capo allenatore di FBK Fiore Basket Valdarda in Serie B femminile, continuando a lavorare con il settore giovanile. A conferma delle sue qualità, nel 2025 le è stato conferito il premio di Most Improved Coach nell’ambito del FIBA Europe Coaching Certificate (FECC), prestigioso concorso formativo promosso dalla federazione internazionale.

Con il suo ingresso va a completarsi lo staff tecnico dell’UCC Assigeco Piacenza per la prossima stagione sportiva. Una figura giovane e preparata pronta a mettere le sue competenze e qualità umane al servizio della prima squadra e dell’intero progetto biancorossoblu.

Ariele Zanella, Assistente Allenatore

“Sono davvero felice di entrare a far parte di una società così importante e storica come l’Assigeco. Fin dai primi contatti ho percepito grande organizzazione, competenza e volontà di costruire un progetto serio e di alto livello. Sarà per me un’importante occasione di crescita personale e professionale. Ringrazio tutta la società per la fiducia, non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura mettendo a disposizione entusiasmo, passione e voglia di migliorare ogni giorno per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del club”.

Alessandro Pagani, Direttore Sportivo

“Con l’ingresso di Ariele arricchiamo il nostro staff tecnico con una figura molto esperta del campionato di Serie B Nazionale. In passato ha avuto modo di lavorare con Simone Lottici e tutti i feedback sono stati estremamente positivi. In queste primissime settimane ha già iniziato a lavorare con Marcello e Luca in vista della prossima stagione. Siamo felici di darle il benvenuto tra noi, sarà la prima figura femminile a far parte dello staff tecnico della prima squadra nella storia del club. Le auguro un buon lavoro e sono certo saprà dare un contributo di rilievo al nostro progetto”.

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