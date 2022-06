Basket – Un piacentino sul tetto d’Italia! Gabriele Cattivelli è campione U15 con l’Olimpia Milano

C’è un ragazzo piacentino sul tetto d’Italia! Il suo nome è Gabriele Cattivelli, e nella giornata di sabato ha festeggiato il tricolore nella categoria Under 15 con la sua Olimpia Milano. Il play classe 2007 gioca con le scarpette rosse da 5 anni, essendo stato selezionato dal minibasket quando aveva 10 anni ed avendo fatto tutto il percorso anche nelle giovanili. È l’unico piacentino a far parte della società Olimpia Milano: un prestigio mica da poco.

La stagione perfetta dei meneghini e di Gabriele Cattivelli

30 vittorie su 30 in stagione e sei su sei alle finali nazionali di categoria, sei gare dominate tranne l’ultima, la battaglia di Pordenone, contro l’Aquila Trento. Ma i ragazzi dell’Under 15 di Milano sono Campioni d’Italia meritatamente. L’Olimpia ha vinto questo titolo per la prima volta dal 2015 e non vinceva un titolo nazionale giovanile dal 2014. Una squadra bellissima, quella dell’Olimpia, con 10 giocatori che sono cresciuti nella MiniOlimpia e quindi di fatto hanno sempre e solo giocato per il club biancorosso.

L’Olimpia che aveva battuto in modo netto, superiore allo scarto finale di nove punti, la Reyer Venezia nei quarti di finale, ha poi superato energicamente Latina in semifinale. Qui i ragazzi di Halabi hanno mostrato carattere. Dopo essere andati sotto di 13, hanno risposto con un parziale di 20-2 ribaltando il punteggio.

Qui è cominciata un’altra partita, in bilico, con Trento che ha ripristinato la parità alla fine del terzo, 50-50. Qui, l’Olimpia è scivolata ancora a meno quattro, senza segnare per tre minuti. Ma ancora una volta nel momento più complicato i ragazzi hanno risposto. Cinque punti consecutivi di Guglielmo Youssef, un ragazzo della MiniOlimpia, hanno ribaltato ancora la partita. Poi è finita addirittura 67-59.