Stefano Cugini candidato di Alternativa per Piacenza incontra la comunità macedone: “La comunità del futuro si crea se si è uniti”

“La comunità del futuro si crea se si è uniti e ognuno fa il suo per migliorare Piacenza” ha detto Stefano Cugini candidato di Alternativa per Piacenza durante l’incontro con la comunità macedone, che conta in città circa 1500 persone, nei locali sportivi di San Sepolcro. Le vere differenze sono tra chi sostiene la coesione di una comunità nei diritti e nei doveri, al di là della lingua e del Dio che si prega, e chi invece considera sempre e solo ospiti i cittadini di origine straniera. Noi abbiamo deciso di candidare un rappresentante che vive e conosce la comunità da cui proviene perché tutti i giorni possa essere per voi un punto di riferimento” ha detto rivolgendosi ai presenti.

“Un conto è girare tra agli uffici, un altro conto è avere un consigliere comunale che vi rappresenta”.