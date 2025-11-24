Biglietti omaggio per Rkomi. Al Teatro Ponchielli di Cremona il 12 dicembre

BIGLIETTI OMAGGIO – Siamo lieti di invitarvi al concertodi Rkomi in programma venerdì 12 dicembre al Teatro Ponchielli di Cremona.

Il Teatro Ponchielli di Cremona si raggiunge facilmente in 11 minuti dal casello autostradale di Castelvetro.

Rkomi – Biglietti omaggio – Leggi il testo seguente o ascolta la diretta e scopri come aggiudicarti un biglietto omaggio offerto da Radio Sound.

Rkomi

Teatro Ponchielli – Cremona

venerdì 12 dicembre – ore 21.00

Per aggiudicarti il tuo biglietto omaggio invia un WhatsApp con scritto RKOMI + il tuo nome e cognome al 333 75 75 246

I fortunati saranno richiamati. Biglietto omaggio non cumulabile e valido per 1 persona.

Iniziativa valida fino al 5 dicembre 2025.

RKOMI annuncia “Mirko nei Teatri”

il nuovo tour nei teatri italiani dopo l’album decrescendo.

Date, dettagli e biglietti per lo spettacolo più intimo dell’artista.

Dopo l’uscita del nuovo album “decrescendo.”, Rkomi torna dal vivo con “Mirko nei Teatri”, il tour organizzato e prodotto da Friends&Partners e Vivo Concerti. Un progetto pensato per portare sul palco uno show dal forte impatto emotivo, perfettamente in linea con la dimensione personale e introspettiva del suo ultimo lavoro discografico.

Rkomi racconta così il senso del tour: “I teatri hanno un’anima. Ogni palco custodisce storie e segreti. Portare lì la mia musica significa parlare al cuore della gente, senza filtri. Questo tour non sarà solo una serie di concerti: è un viaggio nell’anima, e ogni sera racconterò chi sono. Ci vediamo a luci spente.”

L’album “decrescendo.”, scritto in due anni, rappresenta il progetto più personale della carriera dell’artista. Unisce rap, musica suonata, influenze indie pop ed elettroniche, costruendo un percorso unico nel panorama italiano. Con questo lavoro, Rkomi apre al pubblico un lato inedito di sé: un viaggio nel passato, ma anche uno sguardo sincero sul futuro.

Per l’acquisto dei biglietti

Rkomi Acquista biglietti qui*

*Se hai vinto un biglietto omaggio con Radio Sound, puoi acquistare biglietti vicino a quello vinto. Riceverai le indicazioni tramite messaggio Whatsapp.

