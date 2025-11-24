Controlli a tappeto per le strade della città, 265 persone identificate: sanzioni per mille euro e droga sequestrata

Nella settimana appena trascorsa la Questura di Piacenza ha effettuato una serie di servizi di controlli straordinari. Nelle giornate di mercoledì, giovedì e sabato, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine, sono stati effettuati controlli nella fascia oraria mattutina e pomeridiana, in particolare nei pressi della stazione ferroviaria e del centro cittadino, arrivando ad identificare complessivamente 265 persone, delle quali 122 positive in banca dati SDI.

I controlli

Nella serata di ieri, la Questura di Piacenza, come stabilito in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha attuato un servizio straordinario di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati predatori ed il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nelle zone della movida piacentina.

In particolare, personale della Questura con il Comando Provinciale dei Carabinieri, e l’unità cinofila della Guardia di Finanza, oltre a personale della Polizia Locale, (per un totale di 10 pattuglie impiegate) hanno svolto accurati controlli nei pressi di alcuni esercizi commerciali nella zona del centro città, tra il Pubblico Passeggio e Corso Vittorio Emanuele, estendendoli in maniera capillare anche nelle zone di Via IV Novembre, nonché nelle vicine Via Colombo e Via Bolzoni.

Le identificazioni

Sono stati identificati 91 avventori di cui una trentina positivi in banca dati SDI per precedenti di Polizia.

Sono state elevate 5 sanzioni amministrative per un totale di 1000 euro.

Nello specifico l’attività di controllo straordinario posta in essere ha consentito di rinvenire all’interno dei servizi igienici di un bar 2 involucri di cellophane contenenti sostanza polverosa bianca che ha dato esito positivo al Narcotest Cocaina.

Nello stesso locale un soggetto già pregiudicato è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente di tipo hashish.

In un altro locale è stato identificato un soggetto senza documento, già destinatario della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune e nella Provincia di Piacenza.

Un ulteriore frammento di sostanza stupefacente è stato sequestrato a carico di ignoti nei pressi del Teatro Politeama. Sono in corso indagini per risalire agli spacciatori.

Il Questore adotterà nei prossimi giorni gli opportuni provvedimenti amministrativi nei confronti dei locali frequentati da persone pregiudicate, proseguendo attraverso un’efficace e tempestiva attività di prevenzione che consente di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica della comunità piacentina.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy