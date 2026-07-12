Futuro Nazionale: “Cresce l’interesse dei cittadini, siamo per il confronto diretto coi piacentini”

“Il Comitato Futuro Nazionale Vannacci 346 Piacenza, guidato dal referente Giuliano Concu e dai suoi collaboratori Danilo Curti, Emanuele Tagliaferri e Riccardo Tutino, si conferma un punto di riferimento sempre più presente sul territorio cittadino e provinciale”. Così inizia la nota di Futuro Nazionale.
LA NOTA DI FUTURO NAZIONALE
Grazie all’organizzazione di gazebo, incontri con i cittadini e iniziative pubbliche in tutta la provincia di Piacenza, il Comitato continua a rafforzare la propria presenza e il dialogo con la comunità, registrando un crescente interesse e una partecipazione sempre più ampia, in particolare tra i giovani.
L’obiettivo del Comitato è proseguire il lavoro sul territorio, promuovendo il confronto diretto con i cittadini e dando continuità alle attività e alle iniziative di Futuro Nazionale.