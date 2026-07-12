Murale ad Armani, l’assessore Brianzi: “Il talento può nascere ovunque, magari in un luogo che aspetta solo di essere guardato con occhi nuovi”

“A poche ore dall’inaugurazione del murale di Koté tra via Carella e via Radini Tedeschi, sento la necessità di mettere nero su bianco una serie di considerazioni e ringraziamenti che non c’è stato il tempo di esprimere in modo esaustivo l’altra sera, al termine di una cerimonia che ha giustamente visto protagonista l’omaggio reso a Giorgio Armani attraverso un’opera che ne consegna la storia non solo alla memoria collettiva, ma allo sguardo quotidiano della città”. Inizia così la nota di Francesco Brianzi, Assessore alle Politiche Giovanili e all’Agenda 2030.

LA NOTA DI FRANCESCO BRIANZI

Vorrei però sottolineare il percorso che ci ha portato sin qui, perché dietro questo murale c’è un’idea, c’è un bando pubblico, si intrecciano competenze e collaborazioni che ci hanno esortato, sin dall’inizio, a guardare oltre, lasciando spazio a possibilità nuove. In fondo, anche questo murale fa lo stesso: prende una parete e la trasforma in un’immagine capace di parlare alla città. Lo fa con un linguaggio vivo, contemporaneo, forse anche volutamente inatteso: l’arte urbana non nasce per essere neutra, ma per aprire domande, generare sguardi, rimettere in movimento i luoghi. E portare bellezza in uno spazio quotidiano significa dire che ogni parte della città merita attenzione, cura, qualità. Poco alla volta, attraverso questi segni, stiamo costruendo un polo artistico diffuso di cui la Farnesiana sta diventando il fulcro: non una galleria chiusa, ma un percorso aperto, accessibile, quotidiano.

Ringrazio, per questo nuova tappa nel cammino condiviso con la città, innanzitutto la famiglia e il Gruppo Armani. Grazie ad Antonio Cotecchia, Kotè, che ha completato quest’opera affrontando giornate davvero impegnative: chi è passato di lì nelle scorse settimane – a cominciare dai tanti abitanti del quartiere, cui sono grato, che hanno accolto e accompagnato Antonio e la sua arte con curiosità e amore – sa quanto caldo ci fosse e quanta fatica concreta ci sia dietro un lavoro di queste dimensioni. Accanto a lui, la mia riconoscenza va a Debora Malaponti, cofondatrice di ArteViva, mente e cuore del progetto cui ha dedicato passione ed esperienza, così come a Giovanni Anastasia, giovane e talentuoso street artist che ha collaborato con Antonio alla realizzazione del murale.

Dietro un’opera così, però, non c’è mai solo il gesto e l’espressione dell’artista. C’è un grande lavoro di squadra che ha visto in prima linea il Gabinetto del Sindaco e il Servizio Piacenza Giovani, un ufficio comunale composto da donne, che ha lavorato con grande cura al bando “UAU PC!” finanziato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e alla costruzione di questo percorso. E poi il Centro Antiviolenza, che ha coinvolto le donne frequentanti il laboratorio di sartoria nella realizzazione del telo di copertura “Habitus” ed Emanuela Baldi, l’artista che ha diretto l’installazione, aggiungendo un ulteriore livello di significato e di lettura dell’opera accanto al tema dell’accessibilità per le persone non vedenti, che attraverso un semplice QR Code potranno ascoltare l’audiodescrizione, curata dall’associazione Blindsight Project, sia in italiano che in inglese, grazie ai fondi comunali affidati ad Asp Città di Piacenza .

Un riconoscimento importante va alla Commissione Arte Urbana, per il contributo competente e sensibile; ad AbiCoop che ha messo a disposizione una facciata del condominio “Farnesiana”; alla Fondazione di Piacenza e Vigevano, in particolare al vicepresidente Mario Magnelli, per la vicinanza e il concreto, prezioso sostegno; alla Prefettura, per l’attenzione e la collaborazione condivise con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il cui aiuto e la cui disponibilità si sono rivelati fondamentali non solo nel momento della scopertura, ma nella complessità di tutte le procedure organizzative da poter condurre in sicurezza grazie alla loro presenza.

Accanto a tutti i partner e le realtà che hanno reso possibile questo progetto, non posso non citare il vicesindaco Matteo Bongiorni e l’Assessora al Welfare Nicoletta Corvi, insieme a tutta la Giunta e al Consiglio Comunale, perché questo risultato lo abbiamo raggiunto insieme, agendo su molteplici livelli: la cura dello spazio urbano, le politiche giovanili, la bellezza come strumento di rigenerazione, ma anche l’ascolto delle persone, la priorità data alla dignità, al rispetto, alla dimensione sociale dei luoghi che abitiamo.

Colgo l’occasione per ricordare che un bando pubblico non è solo una graduatoria, ma un pezzo di comunità creativa che si mette in gioco. In questo senso ringrazio anche Fabio Guarino, che aveva partecipato allo stesso bando e che è venuto a trovare Antonio durante il lavoro: un gesto semplice, bello, che racconta solidarietà tra artisti e rispetto reciproco.

Il signor Armani ci insegna proprio questo: che il talento non è mai soltanto affermazione individuale. Lo ricordò lui stesso, davanti a una platea gremita di giovani, l’11 maggio 2023 al Teatro Municipale di Piacenza, nel giorno della sua laurea honoris causa conferita dall’Università Cattolica di Piacenza: “Lavorate, tenete duro, ma non scordate chi avete a casa, perché andando avanti avrete bisogno di persone al vostro fianco”.

In queste parole ci sono la concretezza della disciplina e della tenacia, l’ambizione intesa non come mito dell’arrivare, ma come responsabilità del costruire. Non la fuga dalle proprie radici, ma la possibilità di partire da esse per parlare al mondo.

Questo murale oggi dice grazie al Signor Armani. E dice ai ragazzi e alle ragazze di Piacenza che il talento può nascere ovunque, magari in un luogo che aspetta soltanto di essere guardato con occhi nuovi.

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