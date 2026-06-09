Bleech Festival compie dieci anni e torna a Piacenza, dal 7 al 13 settembre la prima edizione diffusa

Dieci anni di musica, cultura e comunità. Dieci anni di sperimentazione, di luoghi trasformati, di artisti scoperti prima che diventassero protagonisti della scena nazionale. Dieci anni che oggi diventano l’occasione per aprire una nuova fase.

Dal 7 al 13 settembre 2026 torna Bleech Festival, la manifestazione dedicata alla musica e alle arti indipendenti organizzata da BLEECH APS in collaborazione con il Comune di Piacenza.

Un’edizione speciale, che celebra il decimo anniversario del festival e segna un’importante evoluzione del progetto: per la prima volta nella sua storia, Bleech si trasformerà in un festival diffuso, riportando la propria attività nel cuore della città dove tutto è iniziato.

Dieci anni di musica indipendente e sperimentazione

Nato nel 2015 nel centro storico di Piacenza, Bleech Festival ha attraversato negli anni luoghi, paesaggi e comunità differenti, mantenendo sempre intatta la propria vocazione: promuovere la musica originale indipendente e creare occasioni di incontro attraverso la cultura.

Dal Parco della Cavallerizza all’Ex Monastero di Sant’Agostino, dai colli piacentini ﬁno alla Corte Faggiola, il festival ha saputo reinventarsi più volte, ospitando centinaia di artisti provenienti da tutta Italia e dall’estero e affermandosi come uno degli appuntamenti culturali indipendenti più riconoscibili del territorio. Ogni edizione ha rappresentato una tappa di un percorso di continua trasformazione, capace di adattarsi ai luoghi, alle persone e ai cambiamenti del contesto culturale.

Nel corso degli anni molti degli artisti passati dal palco di Bleech hanno successivamente conquistato dischi d’oro e di platino, partecipazioni al Festival di Sanremo e importanti riconoscimenti nazionali, confermando la capacità del festival di intercettare e valorizzare nuovi linguaggi e nuove generazioni musicali.

Il ritorno a Piacenza: nasce il Bleech Festival diffuso

Per celebrare questo importante traguardo, Bleech Festival torna nella città che lo ha visto nascere.

La decima edizione abbandona infatti il modello concentrato in una singola location e si apre a una dimensione diffusa e partecipata, trasformando Piacenza in una piattaforma culturale aperta e accessibile.

Per sette giorni il festival si articolerà attraverso due direttrici principali.

Da un lato un programma originale curato direttamente da BLEECH APS, con appuntamenti distribuiti ogni giorno in diversi luoghi della città. Dall’altro un cartellone allargato costruito insieme ad associazioni culturali, circoli, attività commerciali, spazi indipendenti e operatori del territorio che condivideranno visione e valori del progetto.

L’obiettivo è quello di attivare nuovi spazi di incontro, valorizzare luoghi pubblici e privati della città e costruire una comunità sempre più coinvolta attorno alla cultura contemporanea.

Per dieci anni abbiamo invitato le persone a raggiungere il festival. Oggi, nel suo anno più simbolico, sarà il festival a raggiungere le persone.

Una settimana di eventi tra musica, cultura e partecipazione

La programmazione completa verrà presentata nelle prossime settimane, ma il festival anticipa già alcune delle iniziative attualmente in fase di sviluppo.

Tra queste, un Market del Vinile che animerà il centro storico nelle giornate di sabato e domenica, creando un punto di incontro dedicato agli appassionati di musica, collezionismo e cultura indipendente.

Sarà inoltre aperta una call pubblica dedicata ad artisti di strada e buskers che potranno candidarsi per esibirsi negli spazi urbani della città durante il ﬁne settimana del festival, contribuendo a trasformare vie, piazze e luoghi di passaggio in spazi di espressione artistica e partecipazione.

Accanto agli eventi organizzati direttamente dal festival, troverà spazio un calendario condiviso di iniziative realizzate da associazioni, collettivi, circoli e operatori culturali del territorio, con l’obiettivo di rendere Bleech Festival un contenitore aperto e un’occasione di attivazione per tutta la città.

Palazzo Farnese ospiterà i concerti principali

Cuore della programmazione musicale saranno i concerti principali in programma nelle serate di venerdì 11 e sabato 12 presso Palazzo Farnese.

Uno dei luoghi simbolo della città ospiterà infatti gli appuntamenti di maggiore richiamo del festival, confermando la volontà di costruire un dialogo tra patrimonio storico, spazi urbani e linguaggi contemporanei.

Un festival costruito insieme alla città

La decima edizione rappresenta molto più di un anniversario.

Per BLEECH APS si tratta di un passaggio verso un modello culturale più aperto, collaborativo e radicato nel territorio, capace di coinvolgere attivamente cittadini, associazioni, istituzioni e operatori culturali.

L’obiettivo è rendere la cultura musicale sempre più accessibile, favorire la partecipazione delle nuove generazioni e contribuire alla costruzione di una comunità che riconosca nella creatività e nella cultura strumenti di crescita e coesione sociale.

In un momento storico in cui molte manifestazioni culturali indipendenti faticano a trovare sostenibilità, Bleech Festival sceglie di investire sul territorio, sulle relazioni e sulla collaborazione, immaginando un modello di sviluppo capace di generare valore ben oltre i giorni dell’evento.

«I prossimi dieci anni iniziano adesso»

«Dieci anni sono un traguardo di cui siamo profondamente orgogliosi. In un momento storico in cui sentiamo sempre più spesso parlare di festival che chiudono, ridimensionano le proprie attività o faticano a trovare sostenibilità, poter celebrare la decima edizione di un progetto indipendente nato qui, a Piacenza, nel 2015 è per noi un risultato importante.

In questi anni abbiamo attraversato momenti diﬃcili, affrontato imprevisti e messo continuamente in discussione il nostro modello, ma non abbiamo mai smesso di credere nel valore culturale e sociale di questo progetto. Oggi possiamo dire di avere tra le mani un festival sano, costruito grazie al lavoro di decine di volontari, partner e collaboratori che hanno condiviso una visione comune.

Per questo la decima edizione non vuole essere un punto di arrivo, ma una pietra miliare. Vogliamo utilizzare questo anniversario per aprire una nuova fase del Bleech Festival: più diffusa, più partecipata, più connessa alla città e alle persone che la vivono ogni giorno.

I primi dieci anni raccontano ciò che siamo stati. Questa edizione racconterà ciò che possiamo diventare.»

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