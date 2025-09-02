Bloccato dalla polizia mentre picchia il padre, arrestato 20enne: era ricercato per diverse rapine e aggressioni

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato di Piacenza ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall’A.G. di Parma a carico di un ventenne senegalese, ricercato in quanto resosi responsabile di diversi reati in quel capoluogo.

Le Volanti sono intervenute in città per una lite familiare, che coinvolgeva il ragazzo poi arrestato, suo padre e la sua ex fidanzata.

Divise le parti, le Volanti hanno accompagnato in ufficio il ragazzo, che aveva percosso il padre, per fotosegnalarlo. Si trattava infatti di un soggetto formalmente residente a Piacenza ma da tempo senza fissa dimora, con numerosi precedenti.

Approfondendo gli accertamenti sul suo conto, emergeva che era destinatario della misura della custodia in carcere, spiccata la settimana scorsa dall’Autorità Giudiziaria di Parma e tuttora ineseguita.

Il ragazzo aveva infatti a più riprese violato la misura del divieto di dimora a Parma, dove viveva di espedienti, principalmente rapinando passanti, e si era reso responsabile di aggressioni alle Forze dell’Ordine.

Il ragazzo veniva quindi tratto in arresto, e condotto in carcere dalle Volanti.

