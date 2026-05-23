Bobbio, al via lunedì lavori di riqualificazione delle aree esterne dell’ospedale

Prenderanno il via lunedì 25 maggio 2026 i lavori di riqualificazione delle aree esterne dell’ospedale di Bobbio.
L’intervento interesserà diversi aspetti della struttura, tra cui gli impianti elettrici e la rete dati, il sistema di videosorveglianza, l’illuminazione esterna, la posa della sbarra di accesso, la sistemazione delle aree verdi e la delimitazione dei parcheggi.
I lavori saranno suddivisi in più fasi. La prima, prevista dal 25 maggio al 6 giugno, comporterà la chiusura di una parte del parcheggio esterno dell’ospedale.
L’Ausl precisa che saranno comunque sempre garantiti sia l’accesso alla struttura sanitaria sia il transito dei mezzi di soccorso.
Per informare cittadini e utenti sono già stati installati appositi cartelli nell’area interessata dal cantiere.