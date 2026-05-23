Schianto frontale tra due auto nei pressi di Niviano, 39enne soccorso in eliambulanza

Incidente nella mattinata a Niviano, lungo la strada per Grazzano, dove due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare soccorso ai conducenti coinvolti nell’impatto.

Uno dei due automobilisti ha riportato ferite lievi, mentre più serie sono apparse le condizioni dell’altro conducente, un uomo di 39 anni. Per lui è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza, che lo ha trasportato all’ospedale di Parma.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

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