Il vino Bollo Rosso Gutturnio Riserva DOC di Cantina Valtidone conquista ancora il massimo riconoscimento della Guida Essenziale Vini D’Italia 2024 di Doctor Wine

Il vino Bollo Rosso Gutturnio Riserva DOC di Cantina Valtidone trionfa nella Guida Essenziale Vini D’Italia 2024 di Doctor Wine. Si tratta di un nuovo successo per l’azienda piacentina, che vede il suo vino riconosciuto come uno dei migliori nella decima edizione della Guida curata da Doctor Wine. Il prestigioso premio “Faccino Doctorwine“, attribuito solo ai vini di eccellenza, è stato ufficialmente conferito all’annata 2019 di questo vino, con un punteggio di 95 centesimi.

Bollo Rosso Gutturnio Riserva DOC un premio di valore

Il valore di questo premio è apprezzato non solo dalla Cantina Valtidone, ma anche dai numerosi amanti del vino che conoscono l’autorevolezza di questa guida nel settore. Il Bollo Rosso Gutturnio Riserva DOC è un’etichetta storica della cooperativa valtidonese, che già aveva ricevuto il riconoscimento “Faccino” in passato per le annate 2016, 2017 e 2018. Questo nuovo successo conferma il grande lavoro di qualità e ricerca svolto dalla Cantina Valtidone fino ad oggi.

L‘essenza della Val Tidone

Il Gutturnio Riserva Bollo Rosso DOC è un vino che rappresenta l’essenza del territorio della “Val Tidone“, ottenuto dall’unione delle uve di Barbera e Croatina. Dopo la vinificazione in rosso, questo vino affina per un anno in legno e per un ulteriore anno in bottiglia prima di essere commercializzato. Un processo attentamente seguito da Cantina Valtidone per garantire la massima qualità.

La soddisfazione del Presidente Gianpaolo Fornasari

Il Presidente Gianpaolo Fornasari esprime la soddisfazione dell’intero consiglio di amministrazione di Cantina Valtidone per questo prestigioso riconoscimento. “Questo successo rappresenta un’importante conferma del lavoro continuativo svolto dai soci conferitori, dall’agronomo e dagli enologi dell’azienda. Inoltre, stimola l’azienda a continuare il cammino verso nuovi obiettivi e traguardi nel settore vinicolo”.

La Guida Essenziale Vini D’Italia 2024 di Doctor Wine

La Guida Essenziale Vini D’Italia 2024 di Doctor Wine è una selezione dei migliori vini nazionali, scelti dagli esperti degustatori della redazione. È un punto di riferimento per gli appassionati di vino e per coloro che vogliono conoscere le migliori aziende vinicole che propongono prodotti di eccellenza sul mercato. Cantina Valtidone può vantare un posto d’onore in questa prestigiosa guida, grazie alla qualità dei suoi vini, in particolare il rinomato Bollo Rosso Gutturnio Riserva DOC.