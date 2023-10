Volley, Serie B1 – Il terzo posto al Memorial Ponzoni-Oneda chiude il precampionato dell’Everest MioVolley

Due giorni di gare a Ostiano per rifinire la preparazione e concludere il lungo cammino del pre-campionato: l’Everest MioVolley ha chiuso al terzo posto il Memorial Ponzoni-Oneda dopo una lunga gara con il Volley 2.0 Crema conclusasi per 3-2. Il torneo di Ostiano ha rappresentato l’ultima tappa delle biancoblu condotte da coach Mazzola, ora l’orizzonte è fissato sulla prossima serie B1.

La squadra di coach Mazzola ha iniziato il percorso pre-stagione sfidando l’Albese, formazione di serie A2 guidata da coach Chiappafreddo, lo scorso 7 settembre. L’allenamento congiunto con le comasche si è chiuso con tre set vinti dalle padrone di casa (25-15; 25-18; 25-17) ed uno dal MioVolley (12-15).

Spazio poi ad alcuni esercizi specifici sul campo della Pallavolo Alsenese prima di tornare in clima partita con il Torneo pre-campionato di Volano. Qui l’Everest MioVolley ha affrontato in semifinale Volley Garlasco, prossima avversaria del girone, rimediando la sconfitta per 2-1. Successo nella finale per il podio con il 3-0 inflitto all’Idea Volley Sassuolo che le biancoblu affronteranno alla sesta giornata in serie B1.

Dopo la parentesi trentina doppia trasferta in terra lombarda con il 2-0 a Legnano e la partecipazione al Memorial Roberto Sassi di Pavia. Qui le biancoblu hanno ritrovato nuovamente Garlasco vendicando la sconfitta rimediata a Volano e conquistando l’accesso alla finale vinta con il netto 3-0 sulla UIV Pavia, prima avversaria in campionato per il MioVolley. Campionato che si aprirà sabato prossimo alle 21 al Palatreves (Pavia): per assistere all’esordio casalingo della squadra di coach Mazzola bisognerà aspettare il 14 ottobre, appuntamento alle 20:30 per l’incontro con Fatro Ozzano Bologna.