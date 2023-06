Boxe – La Salus et Virtus mette in mostra i propri gioielli sabato pomeriggio a Piacenza

Sabato 10 giugno a Piacenza a partire dalle ore 18 presso il piazzale di Sant’Antonio fronte ufficio postale, (in caso di mal tempo Palazzetto dello Sport di Via F.lli alberici) la grande boxe della Salus et Virtus Boxe.

La Salus et virtus con i suoi pugili in forte crescita, Pasieka Andres, Hormatallah Baderedin (medaglia di bronzo Junior), Pandelica Geani, Ferrucci Andrea insieme ai nuovi Futsul Vasyl, Bini Romaric, ed i giovanissimi Castaldo Domenico, Viracocha Tomas, Avesani Aurora (Campionessa Regionale Allieva) e l’esordiente Moncayo Denise.

Spettacolo intenso e tutto giovane, pronti a dare il meglio sul ring .