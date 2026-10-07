Brad Day Italy, a Piacenza moda e prevenzione contro il tumore al seno: appuntamento il 22 ottobre

Moda, informazione e prevenzione si incontrano a Piacenza in occasione di Bra Day Italy, la giornata dedicata alla consapevolezza sulla ricostruzione mammaria. Giovedì 22 ottobre alle 17, a Palazzo Gotico, nella Piazzetta dei Mercanti, è in programma il Braday Italy Fashion Show, iniziativa che unirà una sfilata a un momento di sensibilizzazione sulla salute femminile.

L’appuntamento, promosso con il coinvolgimento dell’associazione Armonia, sarà condotto da Nicoletta Bracchi e vedrà la presenza dello stilista Martino Midali.

La giornata sarà anche occasione per accendere i riflettori sulla consapevolezza sui tumori al seno, attraverso gli interventi di professionisti e rappresentanti della sanità piacentina. Prenderanno la parola Erika Caffi, presidente di Armonia; Paola Bardasi, direttore generale dell’Ausl di Piacenza; Dante Palli, direttore della Breast Unit di Piacenza; Nicola Personeni, direttore dell’Oncologia di Piacenza; Renza Bonini, direttore della Ginecologia; Ilaria Moschini, direttore della Radioterapia; e Maurizio Rago, direttore del Centro Salute Donna.

Un momento che punta dunque a coniugare la dimensione pubblica dell’evento con un messaggio di prevenzione, informazione e attenzione alla salute delle donne, nel contesto di Braday Italy, iniziativa nazionale dedicata in particolare alla conoscenza della ricostruzione mammaria.

Al termine degli interventi spazio anche all’espressione artistica, con una performance di danzaterapia diretta da Giorgia Orsi.

L’iniziativa si svolgerà in collaborazione con il Comune di Piacenza e, come indicato nella locandina, vede inoltre la presenza dell’Azienda Usl di Piacenza, di Verso Piacenza 2033 e di Cisal.

L’appuntamento è quindi per giovedì 22 ottobre alle 17 a Palazzo Gotico, per un pomeriggio nel quale moda e spettacolo diventeranno anche strumenti per richiamare l’attenzione sull’importanza della consapevolezza e della prevenzione nella lotta contro il tumore al seno.