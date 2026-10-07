Giuliano Anselmi è il nuovo presidente della sezione territoriale Anmil di Piacenza

7 Ottobre 2026 Redazione FG Attualità
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Giuliano Anselmi è il nuovo presidente della sezione territoriale Anmil di Piacenza. L’elezione si è svolta il 3 ottobre e Anselmi è stato scelto all’unanimità, subentrando a Mauro Braga, presidente dimissionario.

Il rinnovo della presidenza è avvenuto durante la votazione che si è tenuta nella sede territoriale piacentina dell’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro.

Al termine dello scrutinio, Giuliano Anselmi è risultato eletto alla guida della sezione con l’unanimità dei voti.

Anselmi prende così il posto di Mauro Braga, che ha lasciato l’incarico dopo aver rassegnato le dimissioni.

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