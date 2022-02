La denuncia Maria Pia: “Buche a fianco dell’hub vaccinale di Piacenza Expo e auto danneggiata, non è possibile” – AUDIO

“Abbiamo parcheggiato a Piacenza Expo per recarci a fare il vaccino. Siamo finite con l’auto in una buca, spero non ci siano danni”. La denuncia arriva da Maria Pia, ascoltatrice di Radio Sound che ha voluto raccontarci la propria esperienza. Di fianco al padiglione vaccinale si trova un largo marciapiede: non sarebbe originariamente adibito a parcheggio, ma la realtà pratica è che da quando l’ente fiera è divenuta hub vaccinale molti utenti lasciano proprio lì l’auto in sosta. Ieri Maria Pia si è recata a Piacenza Expo per il vaccino e ha lasciato proprio in quel punto la vettura. Vettura che però è finita con una gomma in una buca. Tempo fa, infatti, alcune piante sono state tagliate, e ieri, complice la neve, l’avvallamento causato dall’estirpazione si è reso praticamente invisibile. “Ho chiesto anche ad altri utenti che mi hanno raccontato di aver avuto la stessa disavventura. Non si poteva mettere un segnale, qualcosa? Oppure non si poteva coprire il buco? Spero che l’auto di mia figlia non abbia subito danni”.