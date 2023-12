Cade da una scala e batte la testa, grave operaio in una ditta di Pontenure

Cade e batte la testa, grave incidente sul lavoro a Pontenure. I fatti sono accaduti questo pomeriggio. Un uomo di 66 anni si trovava all’interno di una ditta, in cima a una scala per effettuare alcuni lavori. Per motivi da chiarire, però, il 66enne ha perso l’equilibrio ed è caduto.

Nell’impatto col suolo ha battuto la testa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno condotto il lavoratore all’ospedale di Piacenza. Le sue condizioni sono gravi ma non si trova in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri.