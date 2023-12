Il ricordo di Carlo Tassi, la famiglia chiede l’intitolazione di un giardino per il bene fatto ai piacentini – AUDIO

Un giardino o un luogo intitolato allo storico parlamentare piacentino Carlo Tassi scomparso nel 1994 in un incidente stradale. A chiederlo alle istituzioni è la famiglia a pochi mesi dal trentennale della scomparsa. Inoltre dalla primavera 2024 sono previste iniziative e celebrazioni in ricordo dell’Onorevole Tassi.

E’ una persona che ha sempre fatto tanto per gli altri – sottolinea il figlio, l’Avvocato Marco Tassi – perché cristianamente riteneva di dover difendere le persone deboli o che avevano subito ingiustizie. Proprio per questo a Piacenza in molti hanno un ricordo di mio papà come fosse il giorno prima della sua scomparsa. Sarebbe opportuno, lo chiediamo alle Istituzioni, dedicargli un riconoscimento nella sua città nativa. Una via non si può perché c’è già il nome Tassi, ma potrebbe essere un giardino o un luogo dove poter ricordare tutte le attività che ha fatto per gli altri.

E’ rimasto nel cuore dei piacentini

Sì, e si questo ho avuto tante testimonianze in questi 30 anni. In particolare ci sono persone che hanno un ricordo di mio papà come una persona che hai aiutati in ogni modo.