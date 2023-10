Cade e batte la testa tra i boschi di Bettola, 18enne soccorso con l’elicottero

Cade e batte la testa, soccorso con l’elicottero. I fatti sono accaduti tra i monti nella zona tra Bettola e Perino. Il ragazzo, 18 anni, stava trascorrendo la giornata insieme ad alcuni amici, impegnati a organizzare una grigliata in prossimità di un rifugio.

Per motivi da chiarire, il 18enne è caduto sbattendo violentemente testa e volto. Gli amici hanno subito allertato i soccorsi e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il soccorso alpino, insieme al 118.

Gli operatori lo hanno condotto al pronto soccorso con un serio trauma cranico. Non è da escludere che il giovane sia rimasto vittima di un malore, che avrebbe causato la caduta: si spiegherebbe il motivo per cui il 18enne non si è riparato con le mani, sbattendo contro il suolo in pieno volto.