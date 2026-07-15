Cadono da tre metri d’altezza, feriti due operai: sul posto l’eliambulanza

15 Luglio 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
Incidente mortale in A21, scontro tra camion e furgone all’altezza dei Dossi di Roncaglia
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Grave infortunio sul lavoro nella giornata di oggi alla Cementirossi, in località Capitolo. Per cause ancora in fase di accertamento, due operai sono precipitati da un’altezza di circa tre metri mentre si trovavano al lavoro.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e l’eliambulanza. Il lavoratore che ha riportato le conseguenze più serie è stato trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma. Il collega, rimasto anch’egli ferito nella caduta, ha riportato lesioni meno gravi ed è stato assistito dal personale sanitario.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

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