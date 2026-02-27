Fabbrico-Fiorenzuola: rossoneri obbligati ai 3 punti per inseguire la vetta

Il Fiorenzuola di mister Araldi affronta, domani alle 15:00, la trasferta contro il Fabbrico, anticipo valido per la 26esima giornata del girone A in Eccellenza.
Fiorenzuola alla ricerca del sesto successo di fila
I ragazzi di mister Araldi sono, probabilmente, la squadra più in forma del momento: 5 vittorie di fila, l’ultima in casa nel derby contro la Pontenurese, e secondo posto in classifica.
La vittoria del Nibbiano nel recupero del big match contro la Vianese ha riportato a 4 le lunghezze dalla vetta del tabellone.
In attesa dello scontro diretto della prossima giornata, è fondamentale vincere contro il Fabbrico per sperare, quantomeno, di lasciare inalterato il distacco.
Fabbrico avversario tosto in casa
I padroni di casa arrivano da una sconfitta contro Terre di Castelli ma, sul loro campo, rappresentano un avversario temibile per chiunque.
La formazione di mister Nazzani è fuori dalla zona playout ma non ancora sicura al 100%, motivo per cui ogni punto da qui alla fine del campionato è importante per raggiungere, quanto prima, la matematica salvezza.
All’andata ci pensò Bertelli a regalare la vittoria al Fiorenzuola, che si impose 1-0 al Pavesi: domani servirà qualcosa in più per portare a casa 3 importantissimi punti.