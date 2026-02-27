Fabbrico-Fiorenzuola: rossoneri obbligati ai 3 punti per inseguire la vetta

Il Fiorenzuola di mister Araldi affronta, domani alle 15:00, la trasferta contro il Fabbrico, anticipo valido per la 26esima giornata del girone A in Eccellenza.

Fiorenzuola alla ricerca del sesto successo di fila

I ragazzi di mister Araldi sono, probabilmente, la squadra più in forma del momento: 5 vittorie di fila, l’ultima in casa nel derby contro la Pontenurese, e secondo posto in classifica.

La vittoria del Nibbiano nel recupero del big match contro la Vianese ha riportato a 4 le lunghezze dalla vetta del tabellone.

In attesa dello scontro diretto della prossima giornata, è fondamentale vincere contro il Fabbrico per sperare, quantomeno, di lasciare inalterato il distacco.

Fabbrico avversario tosto in casa

I padroni di casa arrivano da una sconfitta contro Terre di Castelli ma, sul loro campo, rappresentano un avversario temibile per chiunque.

La formazione di mister Nazzani è fuori dalla zona playout ma non ancora sicura al 100%, motivo per cui ogni punto da qui alla fine del campionato è importante per raggiungere, quanto prima, la matematica salvezza.

All’andata ci pensò Bertelli a regalare la vittoria al Fiorenzuola, che si impose 1-0 al Pavesi: domani servirà qualcosa in più per portare a casa 3 importantissimi punti.



Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy