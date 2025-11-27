Fiorenzuola-Vianese: scontro diretto cruciale per il campionato dei rossoneri

Segui Fiorenzuola-Vianese LIVE, domenica dalle 14:30, con gli aggiornamenti solo su RADIOSOUND!
Il Fiorenzuola di mister Araldi (in panchina ci sarà il vice Ravanetti) affronta lo scontro di testa contro la Vianese, gara valida per la 15esima giornata del campionato d’Eccellenza, girone A.
Fiorenzuola alla prova del 9
Questo scontro rappresenta uno snodo fondamentale nella stagione dei rossoneri: il Fiorenzuola arriva a questa sfida in una striscia di 8 risultati utili consecutivi ma, con l’ultimo pareggio in trasferta contro Torre Di Castelli, la vetta si è allontanata a 6 punti. Per accorciare sul Nibbiano in testa e proprio sulla Vianese (a 4 punti dai valdardesi) è obbligatorio vincere e conquistare i 3 punti in questo delicato scontro diretto.
Da questa partita si può capire il futuro del campionato dei rossoneri: se candidati alla vittoria o qualche gradino sotto.
Vianese in forma straordinaria
Gli emiliani di mister Sarnelli sono una delle squadre più in forma del campionato e una delle favorite per la vittoria finale. Secondo posto a -2 dalla vetta, 3 vittorie consecutive con 0 gol subiti e 12 fatti a testimonianza di un momento incredibile. Anche per la Vianese questa è una prova cruciale che serve a capire se c’è la possibilità concreta di arrivare fino in fondo.