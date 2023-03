Entella-Fiorenzuola LIVE (1-0): padroni di casa subito avanti con Zamparo

Segui LIVE Entella-Fiorenzuola dalle 14:30 solo su RADIOSOUND!

PRIMO TEMPO (1-0)

3′ colpisce subito a freddo l’Entella con Zamparo: cross dalla destra di Parodi con Zamparo che prende il tempo al difensore e con una girato di mancino mette la palla nell’angolino. Entella avanti subito, per il Fiorenzuola partenza in salita

11′ il Fiorenzuola di prova con Stronati dal limite; conclusione che non prende il giro giusto e termina sul fondo

19′ ancora Zamparo pericoloso su un cross dalla sinistra di Barlocco, ribattuta la sua conclusione

LE FORMAZIONI

ENTELLA: Borra, Parodi, Sadiki, Chiosa, Tomaselli, Paolucci, Corbari, Barlocco, Ramirez, Zamparo, Merkaj. All. Volpe

FIORENZUOLA: Battaiola, Danovaro, Quaini, Bondioli, Dimarco, Fiorini, Stronati, Currarino, Sartore, Giani, Morello. All. Tabbiani

PRE PARTITA ENTELLA-FIORENZUOLA

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani affronta la trasferta contro l’Entella per continuare il trend positivo e compiere un’altra impresa nel proprio campionato.

I rossoneri sono alla ricerca del quarto risultato utile consecutivo (dopo 3 pareggi, ultimo quello a reti inviolate contro il Cesena) e vogliono rimanere attaccati alla speranza playoff.

Per farlo, però, dovranno riuscire nell’impresa di strappare punti alla seconda della classe, la Virtus Entella di mister Volpe che, grazie al risultato del Fiorenzuola e alla vittoria netta 0-3 in casa dell’Ancona, ha superato il Cesena in classifica. I liguri vengono da 11 risultati utili consecutivi in campionato, si preannuncia quindi una sfida ai limiti dell’impresa per i rossoneri che vogliono, però, giocarsela fino in fondo.