Code ai passaggi a livello a Villanova, Quintavalla (Pd): “Quando iniziano i lavori annunciati da Rfi?”

“Mentre Rfi non avvia gli attesi lavori e non fornisce risposte, centinaia di persone e mezzi (compresi quelli di soccorso) sono costretti ad aspettare davanti alle sbarre chiuse dei passaggi a livello”.

Il consigliere regionale Luca Quintavalla (Pd) ha depositato una nuova interrogazione alla Giunta regionale sulla situazione dei passaggi a livello che causano disagi al traffico veicolare nel territorio di Villanova sull’Arda, Castelvetro, San Giuliano e della Bassa Piacentina.

Rfi, lavori per eliminare tre passaggi a livello: le critiche sui ritardi

“L’atteggiamento di Rfi è a dir poco incomprensibile – afferma Quintavalla –: ad oggi, il gestore non fornisce informazioni certe sulla data d’inizio dei lavori, inizialmente fissata per il 15 aprile di quest’anno e poi posticipata a fine ottobre, annunciati per la soppressione di tre passaggi a livello dei nove presenti nel territorio di Villanova. Comprendiamo la necessità di tempi tecnici per la ricerca di ordigni bellici, un po’ meno le ripetute sostituzioni dei responsabili indicati per l’intervento. Insomma, non c’è chiarezza sui motivi che bloccano l’effettivo avvio di questi lavori, per i quali ormai diversi anni fa mi ero speso in prima persona come sindaco e consigliere provinciale del territorio per ottenere i fondi necessari”.

La richiesta alla Regione: chiarimenti sui cantieri e sulla linea Cremona-Fidenza

L’interrogazione presentata da Quintavalla ha come primo obiettivo quello di “capire il motivo dei ritardi di Rfi per l’inizio del cantiere” per poi ricevere una risposta trasparente sui tempi di realizzazione delle opere previste.

Inoltre, aggiunge Quintavalla, “è necessario che Rfi, nel frattempo, valuti con urgenza la possibilità di intervenire sul sistema di gestione delle aperture e chiusure dei passaggi a livello sulla linea Cremona-Fidenza, al fine di diminuire l’impatto sul traffico veicolare, in particolare nei territori di Villanova e Castelvetro”.

Via Stradelli, via Picasso Ratto e via Repubblica: i tre passaggi a livello da eliminare

“La situazione è intollerabile”, commenta Quintavalla.

“È da marzo 2025 che la Bassa Piacentina aspetta, cioè da quando Rfi ha annunciato l’avvio dei lavori per eliminare i tre passaggi a livello di via Stradelli, via Picasso Ratto e via Repubblica. Lavori che, sempre secondo il gestore, dovrebbero durare due anni e si sarebbero dovuti concludere a febbraio 2027. Ad oggi, però, mentre si avvicina la data prevista per il “fine lavori”, il cantiere non è ancora cominciato. I dati forniti l’anno scorso, quando presentai la prima interrogazione su questo tema, indicavano che nel 2025 sulla linea che attraversa Villanova erano transitati 4.627 treni passeggeri e 5.820 merci, con una media di 29 transiti al giorno. Dunque, sbarre chiuse e traffico in tilt per ben 29 volte al giorno. È necessario un intervento urgente. Noi come amministratori locali ci mettiamo quotidianamente la faccia, chiediamo che anche RFI dia le spiegazioni dovute e soprattutto realizzi questo intervento tanto atteso”.