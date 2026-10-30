“A Tavola con il Nero”, il tartufo di Pecorara nei ristoranti della provincia

Il più classico dei van, senza vetri oscurati ma con in bella vista l’inconfondibile logo del Nero di Pecorara ha percorso nei giorni scorsi le strade della provincia di Piacenza per consegnare le vetrofanie ai ristoranti e agli esercizi che hanno aderito all’iniziativa “A Tavola con il Nero”, promossa dal Comune di Alta Val Tidone nell’ambito del progetto di promocommercializzazione del tartufo nero di Pecorara.

Il tour, guidato dal giornalista ed esperto di denominazioni comunali Riccardo Lagorio, ha visto per l’occasione quattro giornalisti di testate e siti enogastronomici nazionali visitare alcuni degli esercizi interessati, dall’Antica Trattoria Cattivelli di Isola Serafini al Rabarbaro di Piacenza, per conoscere come il tartufo nero venga inserito in menù.

Riccardo Lagorio: “Grande interesse dei ristoratori per il Nero di Pecorara”

“Abbiamo riscontrato un grande interesse da parte di molti ristoratori per il prodotto, sia fresco sia nei derivati che vengono prodotti da Ranca Tartufi – spiega Riccardo Lagorio – Per questo il Comune ha proposto questa simpatica iniziativa per ringraziare i ristoranti che in questo periodo inseriscono nel loro menu autunnale piatti a base di Nero di Pecorara. I giornalisti che mi hanno accompagnato nella consegna delle vetrofanie e delle brochure promozionali hanno potuto così conoscere il territorio piacentino e le sue eccellenze che riporteranno sicuramente in articoli ad hoc”.

Una guida enogastronomica con i ristoranti aderenti all’iniziativa

La decina di ristoranti della provincia aderenti all’iniziativa sono stati inserite in un depliant tascabile che fornisce le indicazioni dei piatti e dei luoghi.

“Una piccola guida enogastronomica a base di tartufo nero”, commenta Lagorio che ha voluto evidenziare “la lungimiranza dell’Amministrazione comunale nella presentazione di questo progetto”.

Franco Albertini: “Un ulteriore passo avanti nella valorizzazione del nostro tartufo”

“E’ un ulteriore passo avanti nella valorizzazione del nostro tartufo, de.co. per autorizzazione ministeriale dal 2014, che da anni è al centro di un progetto di promocommercializzazione su cui stiamo investendo con convinzione – evidenzia Franco Albertini, Sindaco di Alta Val Tidone – Dal prodotto trovato esclusivamente sul nostro territorio siamo passati alla realizzazione del primo centro comunale di raccolta che permette al nostro partner, Ranca Tartufi, di avere la materia prima per realizzare i semilavorati con brand Nero di Pecorara. Dopo i ristoranti ed esercenti del nostro Comune, l’adesione di diverse altre strutture che proporranno il nostro tartufo in questo periodo ci inorgoglisce e ci conforta sul buon lavoro che tutti insieme come comunità stiamo realizzando”.

Al Mulino del Lentino la cena degustazione con il Nero di Pecorara

Il media tour A Tavola con il Nero si è concluso con la cena degustazione al Mulino del Lentino, curata dallo chef gentleman Michele Mauro, che ha permesso un’ulteriore immersione nei sapori dell’Alta Val Tidone.

Il menu, a base di tartufo nero e accompagnato dai vini del territorio presentati dal sommelier Giovanni Derba, ha consentito a una sessantina di ospiti di assaporare il Nero di Pecorara dapprima su crostini di lardo, in uno sformatino di Grana Padano DOP, nei passatelli asciutti e infine con il filetto di maiale.

Il tutto come antipasto alla 35esima edizione della Rassegna provinciale del Tartufo di Pecorara che si è tenuta domenica 18 ottobre.

Dove trovare i ristoranti aderenti e il video del tour

La brochure con i ristoranti ed esercenti aderenti al progetto A Tavola con il Nero è consultabile sul portale turistico del Comune di Alta Val Tidone visitaltavaltidone.it, mentre cliccando sul Link trovate un video racconto della giornata di media tour nella provincia di Piacenza.