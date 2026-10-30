Centro recapito di Bobbio, SPI CGIL: “No allo spostamento a Podenzano, si penalizzano gli anziani e la montagna”

30 Ottobre 2026 Redazione FG Attualità
Pensioni di settembre, nel piacentino saranno accreditate dal 26 agosto

Interviene anche lo SPI CGIL di Piacenza, manifestando, attraverso la Lega intercomunale Alta Val Trebbia, la propria contrarietà allo spostamento a Podenzano del centro di recapito della corrispondenza di Bobbio.

«Un accorpamento di questo tipo – sottolinea la Lega SPI – oltre a causare forti disagi ai lavoratori coinvolti, rischia di creare problemi alla cittadinanza e alle imprese dell’Alta Val Trebbia. A pagarne maggiormente le conseguenze sarebbero gli anziani, per i quali la corrispondenza cartacea continua a rappresentare un servizio essenziale».

Il sindacato dei pensionati richiama l’attenzione sulle difficoltà di accesso agli strumenti digitali che interessano una parte della popolazione anziana e sull’importanza di garantire consegne puntuali anche nei territori montani. «Pensiamo, ad esempio, agli avvisi di pagamento con scadenze da rispettare: eventuali ritardi nel recapito potrebbero tradursi in sanzioni e costi aggiuntivi per i destinatari».

Per queste ragioni, lo SPI CGIL, attraverso la Lega intercomunale Alta Val Trebbia, chiede alla Direzione provinciale di Poste Italiane di riconsiderare l’accorpamento e le sue ricadute sul territorio.

«La montagna piacentina ha bisogno di servizi accessibili e di una presenza capillare sul territorio – conclude la Lega SPI –. Non vogliamo assistere alla perdita di un altro presidio, con il conseguente impoverimento dei servizi per chi vive e lavora in Alta Val Trebbia».

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