Il grande cuore dei piacentini, in trecento alla Pigiama Run della LILT a sostegno dei bambini malati di tumore – FOTO

Una giornata all’insegna della solidarietà, dello sport e della condivisione. Si è svolta ieri, venerdì 18 settembre, a San Polo di Podenzano la Pigiama Run, corsa non competitiva promossa da LILT nata per manifestare vicinanza ai bambini malati oncologici e per raccogliere fondi a sostegno delle loro cure. I circa 300 partecipanti, che hanno corso indossando simbolicamente un pigiama, hanno risposto con entusiasmo all’appello, trasformando le strade del paese in un grande palcoscenico di vicinanza e affetto.

L’evento

L’evento è iniziato ufficialmente con l’apertura congiunta da parte del sindaco di Podenzano Riccardo Sparzagni e di Franco Pugliese, presidente di LILT Piacenza, che hanno dato il benvenuto ai presenti dando il via a una manifestazione che ha unito l’intera comunità. Il sindaco ha voluto dare il buon esempio partecipando attivamente alla gara, correndo al fianco dei cittadini per testimoniare la vicinanza dell’amministrazione a questa nobile causa.

Gioia e aggregazione

“È una giornata di gioia e di aggregazione“, ha dichiarato Franco Pugliese a margine dell’iniziativa. “Il primo significato di questo evento è la creazione di una comunità intergenerazionale che si ritrova in un atto di solidarietà. Il secondo riguarda quest’ombra che aleggia a volte anche sui bambini: il tumore. I tumori infantili sono relativamente rari ma, quando colpiscono, coinvolgono una fitta rete di persone, dai parenti stretti agli amici e a tutto il tessuto sociale. Noi oggi cerchiamo di creare sensibilizzazione e di raccogliere solidarietà. C’è poi un terzo significato fondamentale: diffondere stili di vita sani attraverso lo sport. Ed è proprio unendo il movimento a un messaggio di vicinanza che nasce l’idea di correre con questo abbigliamento insolito: i bambini colpiti dalla malattia sono costretti in ospedale a indossare il pigiama tutto il giorno, e correre con questo indumento rappresenta, in qualche modo, un gesto simbolico di affetto e totale solidarietà nei loro confronti“.

Tutto il ricavato delle iscrizioni e delle donazioni raccolte durante la giornata sarà destinato direttamente al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Piacenza per supportare i pazienti oncologici pediatrici e le loro famiglie.

Una volta terminata la corsa, lo spirito di condivisione si è trasferito all’interno del Campo Sportivo locale per il momento delle premiazioni e per una vivace serata conviviale. I partecipanti e le famiglie si sono ritrovati attorno agli stand gastronomici, mentre le note e l’energia della Crème Carmel band hanno intrattenuto il pubblico, prolungando il clima di festa ben oltre il traguardo.

La manifestazione si è chiusa con grande soddisfazione da parte degli organizzatori che hanno ringraziato i partecipanti, i volontari e le istituzioni locali per aver reso possibile una giornata in cui la solidarietà ha corso più veloce di tutto il resto.