Il grande cuore dei piacentini, in trecento alla Pigiama Run della LILT a sostegno dei bambini malati di tumore – FOTO

19 Settembre 2026 Redazione FG Attualità
Il grande cuore dei piacentini, in trecento alla Pigiama Run della LILT a sostegno dei bambini malati di tumore FOTO

Una giornata all’insegna della solidarietà, dello sport e della condivisione. Si è svolta ieri, venerdì 18 settembre, a San Polo di Podenzano la Pigiama Run, corsa non competitiva promossa da LILT nata per manifestare vicinanza ai bambini malati oncologici e per raccogliere fondi a sostegno delle loro cure. I circa 300 partecipanti, che hanno corso indossando simbolicamente un pigiama, hanno risposto con entusiasmo all’appello, trasformando le strade del paese in un grande palcoscenico di vicinanza e affetto.

L’evento

L’evento è iniziato ufficialmente con l’apertura congiunta da parte del sindaco di Podenzano Riccardo Sparzagni e di Franco Pugliese, presidente di LILT Piacenza, che hanno dato il benvenuto ai presenti dando il via a una manifestazione che ha unito l’intera comunità. Il sindaco ha voluto dare il buon esempio partecipando attivamente alla gara, correndo al fianco dei cittadini per testimoniare la vicinanza dell’amministrazione a questa nobile causa.

Gioia e aggregazione

È una giornata di gioia e di aggregazione“, ha dichiarato Franco Pugliese a margine dell’iniziativa. “Il primo significato di questo evento è la creazione di una comunità intergenerazionale che si ritrova in un atto di solidarietà. Il secondo riguarda quest’ombra che aleggia a volte anche sui bambini: il tumore. I tumori infantili sono relativamente rari ma, quando colpiscono, coinvolgono una fitta rete di persone, dai parenti stretti agli amici e a tutto il tessuto sociale. Noi oggi cerchiamo di creare sensibilizzazione e di raccogliere solidarietà. C’è poi un terzo significato fondamentale: diffondere stili di vita sani attraverso lo sport. Ed è proprio unendo il movimento a un messaggio di vicinanza che nasce l’idea di correre con questo abbigliamento insolito: i bambini colpiti dalla malattia sono costretti in ospedale a indossare il pigiama tutto il giorno, e correre con questo indumento rappresenta, in qualche modo, un gesto simbolico di affetto e totale solidarietà nei loro confronti“.

Tutto il ricavato delle iscrizioni e delle donazioni raccolte durante la giornata sarà destinato direttamente al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Piacenza per supportare i pazienti oncologici pediatrici e le loro famiglie.

Una volta terminata la corsa, lo spirito di condivisione si è trasferito all’interno del Campo Sportivo locale per il momento delle premiazioni e per una vivace serata conviviale. I partecipanti e le famiglie si sono ritrovati attorno agli stand gastronomici, mentre le note e l’energia della Crème Carmel band hanno intrattenuto il pubblico, prolungando il clima di festa ben oltre il traguardo.

La manifestazione si è chiusa con grande soddisfazione da parte degli organizzatori che hanno ringraziato i partecipanti, i volontari e le istituzioni locali per aver reso possibile una giornata in cui la solidarietà ha corso più veloce di tutto il resto.

Il grande cuore dei piacentini, in trecento alla Pigiama Run della LILT a sostegno dei bambini malati di tumore FOTO
Il grande cuore dei piacentini, in trecento alla Pigiama Run della LILT a sostegno dei bambini malati di tumore FOTO
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