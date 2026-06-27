Caldo anomalo, allerta arancione nel Piacentino per domenica 28 giugno: punte fino a 40 gradi

Scatta l’allerta rossa domani, domenica 28 giugno, in diverse zone dell’Emilia-Romagna per temperature estreme. Secondo l’ultimo bollettino diramato da Arpae E-R, è infatti previsto un ulteriore aumento delle temperature massime, con valori che nei settori centrali di pianura saranno prossimi ai 40 gradi. La mappa della Regione si tinge quindi di rosso nei settori della pianura bolognese, pianura modenese, reggiana e ferrarese.

Non si escludono inoltre temporali sparsi, di breve durata, più probabili lungo i rilievi, in particolare quelli del settore centro-occidentale, con possibili effetti e danni associati. Si segnalano inoltre condizioni di disagio bioclimatico diffuse in pianura.

L’allerta, domani, si ferma all’arancione per temperature di caldo estremo, invece, sulla collina bolognese, sulla collina emiliana centrale, sulla bassa collina e nella pianura piacentino-parmense.

L’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, in stretto raccordo con Arpae E-R, seguirà l’evoluzione della situazione; si consiglia di consultare l’Allerta e gli scenari di riferimento sulla piattaforma web: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it.

Aggiornamenti costanti anche su X e sul canale Telegram @AllertaMeteoER che i cittadini sono invitati a seguire.

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