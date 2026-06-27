McDonald’s dona arredi riqualificati per l’area famiglie della piscina comunale di Fiorenzuola

Nuova vita per arredi in ottime condizioni provenienti dal recente restyling del ristorante McDonald’s di Piacenza, donati a titolo gratuito al Comune di Fiorenzuola d’Arda. Parte di questi materiali è stata destinata al bar della piscina comunale, gestito da Mami snc, dove è stata realizzata un’area dedicata alle famiglie.

L’arredamento

Tavoli, sedute e altri elementi d’arredo sono stati recuperati e riutilizzati per allestire uno spazio più accogliente e funzionale, particolarmente pensato per bambini e genitori che frequentano la piscina durante la stagione estiva. L’area è stata inoltre attrezzata con un microonde ed è accessibile senza obbligo di consumazione, offrendo alle famiglie la possibilità di consumare e scaldare in autonomia cibi portati da casa.

Un miglioramento concreto

L’intervento rappresenta non solo un miglioramento concreto dei servizi, ma anche un esempio virtuoso di economia circolare, attraverso il riutilizzo di materiali perfettamente idonei che trovano una nuova funzione a beneficio della collettività.

“Desideriamo ringraziare Fabio Calabrese e la realtà McDonald’s – sottolinea l’Amministrazione comunale – per un gesto che coniuga attenzione al territorio e sensibilità verso pratiche sostenibili. Il recupero e il riuso di arredi in ottimo stato dimostrano come sia possibile generare valore per la comunità anche attraverso scelte responsabili e intelligenti. La piscina comunale si conferma così un luogo sempre più accogliente e attento alle esigenze delle famiglie”.

Una collaborazione già avviata

L’iniziativa si inserisce in un rapporto di collaborazione già avviato tra il territorio fiorenzuolano e la realtà imprenditoriale rappresentata da Calabrese. In passato, infatti, McDonald’s aveva già contribuito alla città con la donazione della scultura collocata nei pressi dell’impianto sportivo sud, a testimonianza di un impegno che nel tempo si è tradotto in interventi concreti a favore degli spazi pubblici.

“Per noi è importante costruire relazioni concrete con le comunità in cui operiamo – dichiara Fabio Calabrese – e iniziative come questa vanno nella direzione di un impegno che unisce attenzione sociale e sostenibilità. Dare nuova vita ad arredi ancora perfettamente utilizzabili è un modo semplice ma efficace per contribuire al miglioramento degli spazi condivisi”.

L’Amministrazione comunale e McDonald’s confermano così la volontà di proseguire un percorso di collaborazione fondato su attenzione al territorio, qualità dei servizi e valorizzazione di pratiche sostenibili, a beneficio dell’intera comunità.

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