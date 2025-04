Campi di Volontariato 2025, un‘estate per mettersi in gioco. Silvia Balordi di CSV: “Occasione di crescita per i giovani” – AUDIO

Campi di Volontariato 2025, un‘estate per mettersi in gioco. Silvia Balordi, referente per CSV Emilia delle attività con i giovani, è stata ospite di Volontariato in Onda, la rubrica proposta da Radio Sound e Csv Emilia, Centro Servizi per il Volontariato di Piacenza.

Anche quest’anno tornano i campi estivi di volontariato per ragazze e ragazzi dei territori di Piacenza, Parma e Reggio Emilia, realizzati in collaborazione con le associazioni locali e anche grazie a sostegno di alcuni enti del territorio.

Per il periodo estivo – spiega Silvia Balordi – proponiamo ai giovani di svolgere un periodo di volontariato sotto forma di campi. Si tratta di un’esperienza immersiva della durata di una o due settimane. Un’opportunità per fare esperienze nuove, conoscere altre persone e riempire l’estate in modo utile per se stessi, ma anche per la società e la collettività.

Le proposte si rivolgono a più fasce d’età

15-19 anni (per i ragazzi delle scuole superiori e con possibilità di riconoscimento PCTO – ex alternanza scuola-lavoro). 20-25 anni e 20 – 35, con tematiche più complesse.

A Piacenza – prosegue la referente CSV– proponiamo soprattutto campi per i giovani tra i 15 e 19 anni. Ci sono delle attività di affiancamento ai ragazzi disabili, laboratori sulla lingua italiana con persone straniere, c’è un’esperienza con la Croce Rossa, all’Emporio Solidale, alla Caritas e tante altre opportunità. Sono campi che vanno da metà giugno a settembre.

Un’esperienza che lascia il segno

Un’esperienza di crescita importante. In particolare per comprendere per conoscere la realtà che sta attorno ai ragazzi, che spesso vivono in un ambiente privilegiato.

C’è una novità nei campi a Piacenza

Sì, perché a settembre avremo un mini campo residenziale, rivolto a chi vuole conoscere varie realtà di volontariato. Un’iniziativa realizzata grazie all’impegno di varie associazioni, per un’esperienza pratica, ma anche ricca di testimonianze.

Campi di Volontariato 2025

Le modalità per iscriversi?

E’ necessario fare una sorta di pre-iscrizione tramite il sito internet di CSV Emilia entro metà maggio.

Durata dei campi

Ogni campo dura circa una settimana, con formule residenziali o diurne, e offre la possibilità di:

conoscere da vicino il mondo del volontariato

vivere da volontario e volontaria, impegnandosi concretamente in progetti collettivi

– condividere tempo, valori e sogni con coetanei e volontari di ogni età.

Le tematiche

Tante e diverse: ambiente, intercultura, educazione, arte, legalità, disabilità, salute, pace e molto altro.

Ai campi già collaudati si affiancano nuove proposte per vivere un’estate diversa, utile, appassionante. Tante le proposte anche per il mese di agosto per agevolare chi dovrà affrontare l’esame di maturità.