Canneto di Gazzola, intitolata ad Ennio Armelloni la nuova area pubblica

A un anno di distanza dall’inaugurazione della nuova area realizzata a Canneto Sopra dal Comune di Gazzola e destinata, come da richiesta dei residenti della frazione, a parcheggio pubblico, si è svolta nei giorni scorsi l’intitolazione dell’opera ad Ennio Armelloni. La significativa e partecipata cerimonia, alla presenza dei familiari, si è svolta negli ultimi giorni di agosto nel corso dell’ormai tradizionale cena bianca che ha coinvolto gli abitanti della zona ma anche diversi ospiti provenienti da fuori comune.

“Abbiamo accolto la richiesta dei cittadini di realizzare un parcheggio pubblico su questo terreno donato dalla famiglia Armelloni al Comune – ha detto il sindaco Simone Maserati – e oggi intitoliamo giustamente quest’area ad Ennio Armelloni prematuramente scomparso nel 2022, facendo seguito ai suggerimenti di alcuni residenti a partire dal signor Ziliani e dalla signora Raffaella Civardi, moglie di Massimo Armelloni, presente insieme alla sorella Patrizia, figli di Ennio”.

“Ennio – ha ricordato nel breve intervento il sindaco, accompagnato dal vice sindaco Gregorio Vernile, dall’assessore Maria Rattotti e dal consigliere Arianna Razza – si è contraddistinto per umanità e generosità e anche l’impegno professionale è sempre stato accompagnato da una grande attenzione ai rapporti umani. I suoi collaboratori lo hanno sempre considerato come una figura paterna, lasciando in loro un legame di affetto e stima mai sopiti”.

Al termine della cerimonia, spazio alla cena, una serata conviviale e divertente rigorosamente in bianco nella condivisione di piatti e prodotti locali e nel puro spirito di comunità.