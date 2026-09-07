Corriere stroncato da un malore, la Cgil a fianco della famiglia di Pasquale Andriotta: al via una raccolta fondi

La Cgil a fianco della famiglia di Pasquale Andriotta, il corriere stroncato da un malore durante una consegna. L’appello agli iscritti, alle lavoratrici e ai lavoratori e a tutta la cittadinanza: «Trasformiamo la vicinanza di questi giorni in un gesto concreto di solidarietà».
LA NOTA DELLA CGIL
La CGIL di Piacenza invita i propri iscritti, le lavoratrici e i lavoratori e tutta la cittadinanza a partecipare alla raccolta fondi promossa a sostegno della famiglia di Pasquale Andriotta, il driver di 42 anni morto a Piacenza lunedì 31 agosto, colto da un malore proprio nell’ultimo giorno del suo contratto di lavoro.
La sua scomparsa ha profondamente colpito i colleghi e il mondo del lavoro piacentino. Pasquale lascia la propria famiglia ad affrontare, insieme al dolore per una perdita improvvisa, anche le difficoltà che inevitabilmente accompagnano un momento così drammatico.
«Con questa raccolta fondi vogliamo trasformare la solidarietà e la vicinanza espresse in questi giorni in un aiuto concreto alla famiglia di Pasquale. Invitiamo tutti coloro che ne hanno la possibilità, a partire dagli iscritti alla CGIL, a contribuire anche con una piccola donazione. Ogni gesto può essere importante».
La raccolta fondi è disponibile sulla piattaforma GoFundMe al seguente indirizzo: