Canottaggio – Maria Sole Perugino oro ai Mondiali Under 23, le congratulazioni della sindaca Tarasconi e dell’assessore Dadati

“Fantastica Maria Sole! Complimenti sinceri per la bella impresa di stamattina, un risultato sportivo straordinario che rende orgogliosi tutti i piacentini e non solo gli appassionati di canottaggio”. Così la sindaca Katia Tarasconi e l’assessore allo Sport Mario Dadati salutano il successo dell’atleta piacentina Maria Sole Perugino che, nella prima giornata di finali ai Mondiali di Canottaggio Under 23, in corso a Plovdiv (Bulgaria), ha conquistato la medaglia d’oro nella specialità del Quattro di coppia pesi leggeri femminile, insieme alle compagne Anita Gnassi, Giulia Clerici e Maria Zerboni, davanti agli equipaggi di Germania e Olanda.

“La bellissima vittoria, giunta al termine di una gara combattuta e appassionante, è di grande valore e rappresenta il degno riconoscimento all’impegno, alla classe e alla passione di Maria Sole. La medaglia d’oro conseguita sulle acque di Plovdiv regala orgoglio ed entusiasmo non solo all’equipaggio di cui Maria Sole fa parte, ma anche alla comunità e al mondo sportivo piacentino che l’hanno vista crescere. Anche a nome dell’Amministrazione comunale, vogliamo quindi esprimere a Maria Sole le nostre più vive congratulazioni per questo prestigioso traguardo che conferma, nonostante la giovane età, una carriera vissuta ai più alti livelli in ambito internazionale e un talento eccezionale”.

Maria Sole Perugino, classe 2002, cresciuta tra la fila della Società Canottieri Vittorino da Feltre e da alcuni anni in forza alla Società Canottieri Baldesio di Cremona, è fin dal 2021 atleta della Nazionale Under 23. Nel suo curriculum il titolo Europeo U23 ottenuto a Kruszwica in Polonia nel 2021, il titolo Mondiale U23 nel 2022 a Varese, entrambi in Quattro di coppia pesi leggeri, mentre è del 2023 la soddisfazione di conquistare il titolo di campionessa italiana in doppio PL sia negli assoluti che nei Campionati Under 23 con Anita Gnassi.

