Canottaggio – Vittorino da Feltre in evidenza a Piediluco con l’argento di Guerra

Si è disputato nei giorni scorsi sul lago di Piediluco, in provincia di Terni, il Meeting Nazionale valido come evento agonistico centrale per la stagione azzurra del canottaggio giovanile. Per le categorie Under 19 e Under 23 le prove selettive hanno visto affrontarsi quasi 1200 atleti in rappresentanza di 113 società.

Nelle gare selettive, il due senza Under 19 della Vittorino da Feltre composto da Marco Tinelli e Matteo Sardi si è qualificato ai quarti, terminando il proprio percorso con un sesto posto non lontano dalla qualificazione per la semifinale. I due atleti biancorossi hanno successivamente partecipato anche alla gara del quattro di coppia in equipaggio misto con Simone Conti (Canottieri Ravenna) e Ludovico Biancheri (Canottieri Mestre), conquistando il terzo posto nella finale B (nono posto complessivo).

Sempre tra gli Under 19, da segnalare anche la buona prova di Viola Ferrari, che nella regata del singolo ha conquistato l’accesso ai quarti di finali, gara in cui si è qualificata al sesto posto. La giovane atleta biancorossa ha preso parte anche alla gara del doppio formando un equipaggio con la compagna di squadra Giorgia Sardi anch’essa ancora Under 17; le due atlete biancorosse hanno conquistato l’accesso alla finale giungendo al quarto posto nella finalissima non lontano dal podio. Nel singolo Under 19, invece, non è riuscito a superare la soglia delle qualifiche Pietro Campominosi.

Due gli atleti Under 17 della Vittorino da Feltre al via: Giorgia Sardi in singolo, dopo aver passato le qualificazioni, ha concluso la propria prova al settimo posto in finale. Nelle gare maschili, invece, non ha superato le qualifiche in singolo Lorenzo Magnani, che nella successiva regata del doppio, in equipaggio misto con Davide Bernacchioni della società Speranza Prà, ha conquistato il sesto posto in batteria che non gli è valso il passaggio del turno.

Semifinale soltanto sfiorata, invece, per Dario Guerra nella gara del singolo Pesi leggeri. L’atleta della Vittorino si è rifatto nel doppio Pesi leggeri, in coppia con Davide Campanini della Canottieri Speranza Prà: i due giovani atleti, infatti, hanno meritatamente conquistato l’accesso alla finalissima, gara in cui, grazie a una splendida prestazione, hanno conquistato la medaglia d’argento.

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