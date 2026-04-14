Serie B – L’Assigeco ospita Fidenza per l’ultimo turno infrasettimanale della regular season

La sconfitta di Treviglio è costata parecchio caro all’UCC Assigeco Piacenza, scivolata in un amen al nono posto classifica complicando notevolmente la propria corsa per l’accesso diretto ai playoff. Non è bastata nemmeno la solita stellare prestazione di Calbini per evitare la quinta sconfitta nelle ultime sei uscite a dei Lupi chiamati subito a resettare il ko per pensare alla prossima sfida, in programma mercoledì 15 aprile alle ore 20:30 al PalaBanca di Piacenza contro la Foppiani Fulgor Fidenza, in quello che sarà l’ultimo turno infrasettimanale della regular season.

Una gara da non sottovalutare ma di fondamentale importanza per provare a uscire dal momento negativo e tenere viva la speranza di conquistare l’accesso alla post-season senza dover passare dal play-in, seppur adesso il destino non sia più unicamente nelle mani dei biancorossoblu.

Il focus su Fidenza

Dopo una superlativa stagione d’esordio in Serie B Nazionale, la Foppiani Fulgor Fidenza sta avendo qualche difficoltà in più in questa annata, con un record di 5 vittorie e 28 sconfitte che la vede al penultimo posto in classifica. Per evitare la retrocessione diretta e giocarsi la salvezza ai play-out il club emiliano ha scelto di puntare in panchina sull’esperienza di Agostino Origlio, subentrato a fine gennaio in seguito all’esonero di coach Bizzozi, rinforzando inoltre il roster con innesti di spessore.

Oltre a poter contare su uno dei settori giovanili di maggior livello in Italia, con molti giocatori impegnati sia con la prima squadra che con l’Under 19 Eccellenza, la compagine gialloblu può contare nello starting five sull’intelligenza cestistica del playmaker Edoardo Scattolin, capitano della squadra, che va a condividere il backcourt con il marchigiano Simone Centanni e il classe 2006 Manuele Pezzani. Sotto le plance sono pronti a dare il loro contributo l’ala grande dalle spiccate doti balistiche Dario Zucca e il pivot ex Andrea Costa Imola Lucio Martini.

Dalla panchina come cambio degli esterni escono diversi giovani come Gabriele Ghidini, Francesco Carnevale e Carmine Caporaso insieme all’ala Marko Milovanovic, mentre porteranno forze fresche al reparto lunghi i classe 2007 Cesare Placinschi e Maodo Mane, oltre che al cavallo di ritorno Pietro Ranieri, rientrato a metà marzo a Fidenza dopo un’esperienza oltreoceano. In dubbio la presenza dell’ala finlandese Joel Mantynen, tra i migliori realizzatori dell’intero girone, ai box nelle ultime partite per infortunio.

La sfida d’andata ha visto l’Assigeco espugnare il PalaPratizzoli 72-76 dopo un tempo supplementare in quella che fu la gara d’esordio di Simone Lottici alla guida dei biancorossoblu.

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