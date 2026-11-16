Caregiver familiari, al Senato il disegno di legge su contributi, lavoro e formazione

Un contributo economico per chi sostiene il carico prevalente dell’assistenza, misure per conciliare lavoro e cura, accesso alla formazione e al sostegno psicologico. Sono alcuni dei punti del disegno di legge sui caregiver familiari, approvato in prima lettura dalla Camera il 14 ottobre e ora all’esame della Commissione Affari sociali del Senato. Il provvedimento mira a riconoscere il ruolo di chi assiste un proprio caro e a coinvolgerlo nella definizione del percorso assistenziale.

Il contributo economico e le misure sul lavoro

Il testo approvato dalla Camera prevede, a partire dal 2027, un contributo per il caregiver familiare prevalente con un ISEE fino a 25.000 euro e un reddito da lavoro non superiore a 3.000 euro lordi annui. L’erogazione sarebbe trimestrale, con un tetto di 1.200 euro a trimestre. L’importo verrebbe ridotto progressivamente per chi ha un ISEE superiore a 15.000 euro, entro la soglia prevista.

Sul fronte del lavoro, il disegno di legge prevede che i caregiver familiari dipendenti, nei profili indicati dal testo, possano chiedere modifiche all’orario o alle modalità di lavoro, compreso il ricorso al lavoro agile dove compatibile con la mansione. È prevista anche la priorità nel passaggio dal tempo pieno al part-time. Il provvedimento disciplina, inoltre, la partecipazione del caregiver alla definizione del piano assistenziale e l’accesso alle informazioni necessarie alla cura, con il consenso della persona assistita.