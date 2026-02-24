Carne e dolci di carnevale scaduti, 150 chili di alimenti sequestrati in una bottega: 2 mila euro di multa ai titolari

I carabinieri del NAS di Parma hanno recentemente svolto numerosi controlli nelle province di Parma, Piacenza, Modena e Reggio Emilia, in considerazione dell’aumento della produzione dei tipici dolci di Carnevale.
Sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 15.000 euro e sono stati sequestrati oltre 300 kg di prodotti alimentari irregolari. L’attività rientra nell’azione di prevenzione e controllo finalizzata a garantire la sicurezza degli alimenti maggiormente consumati nel periodo carnevalesco e a tutelare la salute dei cittadini.
In provincia di Piacenza, nella Bassa Val Nure, l’ispezione a un’attività di produzione di prodotti da forno ha comportato il sequestro amministrativo di 74 confezioni, pari a 150 kg di prodotti dolciari e carnei, del valore di circa 1.500 euro, poiché riportavano data di scadenza superata. Applicata sanzione di 2.000 euro.