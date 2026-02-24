Termina la pena, pakistano 25enne esce dal carcere e viene subito rimpatriato

24 Febbraio 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
blank
blank

Continua l’attività di contrasto della Questura di Piacenza nei confronti dell’immigrazione clandestina.

Nella giornata di lunedì 23 febbraio, l’Ufficio Immigrazione ha curato l’attività istruttoria per procedere all’espulsione dal territorio nazionale di un cittadino pakistano di anni 25, scarcerato nella stessa giornata dalla casa circondariale di Piacenza per fine pena, che è stato immediatamente espulso ed accompagnato presso il C.P.R. di Gradisca d’Isonzo (GO) per il successivo trasferimento nel Paese di origine.

Nello specifico, il cittadino pakistano aveva un profilo di spiccata pericolosità sociale, condannato ad un anno e 4 mesi per stupefacenti e con diversi precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover