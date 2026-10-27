Case popolari, CasaPound: “I cittadini che aspettano meritano attenzione, servono alloggi”

“Le modifiche regionali riportate dalla stampa prevedono il superamento del requisito lavorativo per determinate categorie di cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti e intervengono sul quadro delle premialità legate alla residenza storica. La Regione richiama la necessità di adeguarsi alle pronunce giudiziarie. Questo, però, non esaurisce la sua responsabilità politica e sociale. Chiediamo di chiarire pubblicamente quali effetti avranno le modifiche sulla platea dei richiedenti, sulle graduatorie e sui tempi di assegnazione: il rischio è quello di agevolare ulteriormente l’assegnazione agli stranieri.” Così in una nota CasaPound, che nella notte ha affisso uno striscione sulla questione.

“La nostra preoccupazione è precisa se all’ampliamento delle possibilità di accesso non corrisponde un aumento degli alloggi disponibili, il rischio è accrescere la pressione su un sistema che presenta già notevoli criticità. La Regione deve spiegare come intende affrontarlo. Riteniamo necessario riconoscere, attraverso criteri compatibili con la normativa e con la centralità del bisogno, anche la durata dell’attesa in graduatoria. Chi vive da tempo una condizione di precarietà abitativa non può diventare invisibile nel dibattito sulle nuove regole. Regole sempre più lontane dal sostenere le famiglie italiane che da anni attendono una casa popolare”.

“Chiediamo alla Regione Emilia-Romagna un piano con risorse, scadenze e obiettivi pubblici per recuperare gli alloggi inutilizzati, accelerare le manutenzioni e rendere disponibili più abitazioni. Chiediamo inoltre un monitoraggio degli effetti delle modifiche e indicazioni chiare ai Comuni, perché le responsabilità non vengano semplicemente trasferite sui territori. Il rispetto delle sentenze deve accompagnarsi a una politica abitativa adeguata. Modificare le condizioni di accesso, da solo, non consegna una casa a nessuno. Alle famiglie italiane servono tempi certi e risposte concrete”.