Shock anafilattico dopo la puntura di un calabrone, paura per una donna di 61 anni a Bobbio

Punta da un calabrone nei pressi di Bobbio, paura per una donna di 61 anni colpita da uno shock anafilattico.
L’allarme è scattato quando la donna ha iniziato ad accusare una grave reazione allergica, con difficoltà respiratorie. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che, valutata la gravità della situazione, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza.
La 61enne è stata trasportata in volo al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza. Le sue condizioni sono state giudicate gravi, ma, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.
Sono in corso gli accertamenti di rito per ricostruire nel dettaglio l’accaduto.