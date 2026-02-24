Cooperativa San Martino: qualità, sicurezza e sostenibilità al centro con le certificazioni aziendali – AUDIO

In un mercato sempre più competitivo e attento ai criteri di qualità, sicurezza e sostenibilità, la Cooperativa San Martino si distingue non solo per l’esperienza consolidata nei servizi di logistica, sanificazione e gestione aziendale, ma anche per l’adozione di un sistema di certificazioni che rappresentano un vero e proprio sigillo di affidabilità per clienti, partner e comunità.

Le certificazioni aziendali, sono un tassello fondamentale nel mondo della Cooperativa san Martino. Il tema è stato trattato a Radio Sound da Paolo Rebecchi Direttore Generale della realtà piacentina che dal 1986 non ha mai smesso di evolvere la propria offerta di servizi e di investire sul capitale umano, arrivando oggi a poter contare su oltre 1500 tra soci e collaboratori.

Le Certificazioni, che dimostrano competenza riguardano vari rami della Cooperativa San Martino, quindi la logistica, i servizi di facility e le pulizie industriali. Non vediamo le certificazioni – spiega Rebecchi – come un qualcosa da spendere da un punto di vista esclusivamente commerciale, ma hanno una valenza operativa perché ci permette di gestire al meglio la nostra azienda. In particolare su situazioni di particolare delicatezza come la parte ambientale e gli aspetti etici. Inoltre le certificazioni ci permettono poi anche di riuscire ad essere puntuali e ad incastrare le nostre attività secondo degli schemi ben definiti.

E’ un plus per una realtà aziendale

Sì, dà sicuramente delle carte, anche maggiori, da giocare. Faccio l’esempio delle gare a evidenza pubblica che richiedono, quasi sempre, tutta una serie di garanzie che passano anche tramite alcune certificazioni. Lavorando anche con multinazionali, sono importanti nelle fasi di avvicinamento a un’azienda, ma anche nel momento prima della gara, infatti in questi casi ne sono richieste diverse.

Fortemente radicata al territorio d’origine, Piacenza e tutta la sua provincia, la Cooperativa San Martino ha saputo portare avanti una politica di crescita che l’ha portata ad espandere i propri confini anche nel resto del Nord Italia, in particolare in Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte. Le diverse certificazioni permettono alla Cooperativa San Martino di essere concorrenziale e credibile su un mercato sempre più complesso e articolato.

In che modo il lavoratore è coinvolto da queste certificazioni?

Queste sono sicuramente garanzia di un modo corretto di lavorare. Spesso, è inutile nasconderlo, ci possono essere delle diatribe su tematiche sindacali o quant’altro, però poi all’atto concreto questa modalità di agire ci permette in tutti i modi di rimanere sempre equilibrati nel rapporto tra lavoratori. E questo soprattutto perché, indipendentemente dai ruoli è importante evidenziarlo, siamo prima di tutto persone e lavoratori, tutti con uguali diritti. Inoltre ci servono anche per acculturare in certe situazioni alcuni pensieri, penso ad esempio al tema della parità di genere che è tanto discusso, ma in alcuni ambiti risulta essere uno scenario puramente teorico. Per noi diventa incentivante perchè dalle certificazioni nascono alcuni progetti che proponiamo ai nostri collaboratori per premiarli m anche per sensibilizzarli su tematiche che devono inquadrare tutti nella nostra cultura di rispetto reciproco.

La vicinanza al lavoratore è una mission storica della Cooperativa San Martino che nasce sull’importanza e la valorizzazione dei rapporti umani.

Le certificazioni di Cooperativa San Martino

Fondata oltre 35 anni fa a Piacenza, la cooperativa ha progressivamente rafforzato il proprio sistema di gestione attraverso standard riconosciuti a livello internazionale, in linea con le principali norme tecniche e di sostenibilità.

Un impianto certificativo articolato che non costituisce soltanto un requisito formale, ma un vero modello organizzativo orientato al miglioramento continuo.

Le 7 certificazioni

La cooperativa ha ottenuto le seguenti certificazioni:

ISO 9001:2015 – Sistema di Gestione per la Qualità

Garantisce processi strutturati, controllo delle procedure e miglioramento continuo delle performance operative. ISO 14001:2015 – Sistema di Gestione Ambientale

Attesta l’impegno nella riduzione dell’impatto ambientale, nella gestione responsabile delle risorse e nel controllo degli aspetti ambientali delle attività svolte. ISO 45001:2018 – Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro

Certifica l’adozione di misure preventive per tutelare lavoratori e collaboratori, riducendo rischi e infortuni. SA 8000 – Responsabilità Sociale d’Impresa

Riconosce il rispetto dei diritti dei lavoratori, delle condizioni etiche di lavoro e dei principi internazionali in materia di responsabilità sociale. UNI/PdR 125:2022 – Parità di Genere

Attesta l’applicazione di politiche concrete per garantire equità, inclusione e pari opportunità all’interno dell’organizzazione. HACCP – Sistema di Autocontrollo per la Sicurezza Alimentare

Fondamentale per le attività che prevedono gestione o somministrazione di alimenti, assicura il controllo dei rischi igienico-sanitari lungo tutta la filiera operativa. Rating di Legalità

Riconoscimento rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che premia le imprese virtuose sotto il profilo della legalità e della trasparenza gestionale.

Un sistema integrato di governance

L’insieme delle certificazioni consente alla Cooperativa di operare con un sistema di gestione integrato, in cui qualità del servizio, sicurezza dei lavoratori, tutela ambientale, etica e inclusione non sono ambiti separati ma parti di un’unica strategia aziendale.

Questi standard rafforzano la credibilità nei confronti di clienti pubblici e privati, migliorano l’efficienza organizzativa, riduccono i rischi operativi e reputazionali e consolidano la cultura interna della responsabilità.

Certificazioni come leva competitiva

Nel settore dei servizi, dove affidabilità e conformità normativa sono elementi centrali, disporre di sette certificazioni rappresenta un vantaggio competitivo concreto. Non si tratta soltanto di “bollini”, ma di audit periodici, verifiche indipendenti e indicatori misurabili che attestano l’effettiva applicazione dei requisiti.

Per una cooperativa, inoltre, certificazioni come SA 8000 e UNI/PdR 125:2022 assumono un valore identitario: dimostrano coerenza tra missione sociale e prassi organizzativa.

Trasparenza e responsabilità verso il territorio

La pubblicazione delle certificazioni sul sito istituzionale testimonia una volontà chiara di trasparenza verso stakeholder, istituzioni e comunità locale. In un’epoca in cui sostenibilità e governance sono sempre più centrali nei criteri di selezione dei fornitori, questo approccio rappresenta un segnale forte di affidabilità.

Con sette certificazioni attive, la Cooperativa San Martino conferma così una visione imprenditoriale che integra efficienza operativa, responsabilità sociale e sviluppo sostenibile — elementi oggi imprescindibili per competere e crescere nel lungo periodo.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy