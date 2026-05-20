Coin e Radio Sound accendono l’Estate a Piacenza

Quattro appuntamenti live tra cultura, intrattenimento e musica, nel cuore della città

Piacenza, 20 maggio 2026 – Il negozio Coin di Corso Vittorio Emanuele II diventa protagonista di un progetto dedicato alla città e alla sua estate. In collaborazione con Radio Sound, nasce un format dal vivo pensato per animare il centro cittadino attraverso intrattenimento, talk, lifestyle, musica e cultura.

Gli appuntamenti si terranno venerdì 22 maggio, 29 maggio, 5 giugno e 12 giugno, dalle ore 17.30 alle 19.30, nella galleria dello store Coin di Corso Vittorio Emanuele II n° 144, a Piacenza.

La radio, mezzo capace ancora oggi di coinvolgere e accompagnare le persone nella quotidianità, sarà il cuore pulsante dell’iniziativa. Le dirette, diffuse attraverso un impianto audio dedicato, offriranno un’esperienza aperta e immersiva non solo ai clienti del negozio, ma anche a chi attraversa il corso e la galleria. L’idea nasce con l’obiettivo di dialogare con la città e i suoi protagonisti attraverso incontri nel cuore di Piacenza, esattamente come Coin è dal 1973 nel cuore dei piacentini: uno spazio vivo e accessibile, punto di riferimento dello shopping.

Due storie, Coin in Corso Vittorio Emanuele II e Radio Sound, che si incontrano e festeggiano 50 anni di presenza sul territorio. Insieme, daranno vita a un palinsesto dinamico di appuntamenti per valorizzarne tutta l’energia. Ci saranno interviste e momenti di approfondimento con scrittori, musicisti e realtà culturali locali, oltre a contenuti dedicati allo sport, agli eventi cittadini, allo storytelling urbano e alla musica: sarà un racconto vivace dell’estate piacentina, pensato per coinvolgere il pubblico in modo spontaneo e diretto. A rendere ancora più accogliente l’atmosfera contribuiranno momenti di degustazione e aperitivi che favoriranno la partecipazione e l’incontro.

La sinergia tra Coin e Radio Sound si fa così celebrazione, inaugurando un’estate all’insegna di un’energia ‘dorata’, capace di portare la radio nel cuore della città e trasformare il negozio in un crocevia di cultura, community e lifestyle.

INFO UTILI

Dove: Coin in Corso Vittorio Emanuele II, 144 Piacenza

Coin in Corso Vittorio Emanuele II, 144 Piacenza Quando: venerdì 22 maggio, 29 maggio, 5 giugno e 12 giugno, dalle ore 17.30 alle 19.30

OSPITI DI VENERDÌ 22 MAGGIO

Giovanni Battista Menzani – scrittore e autore di “A Liverpool con i Beatles”

– scrittore e autore di “A Liverpool con i Beatles” Greta Oxa – consulente d’immagine e sarta di grandi marchi

– consulente d’immagine e sarta di grandi marchi Beatrice Cola – consulente di bellezza Coin

– consulente di bellezza Coin Alfredo De Martini – dottore di ricerca europea in ambito sportivo e responsabile commerciale per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

– dottore di ricerca europea in ambito sportivo e responsabile commerciale per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza Roberto Barocelli – cantante piacentino, finalista a The Voice Senior

– cantante piacentino, finalista a The Voice Senior Organizzatori del Bèll e Bon Festival

Fratelli Marengoni – titolari dell’Azienda agricola Marengoni

– titolari dell’Azienda agricola Marengoni Stefano Vighi – giornalista esperto di oroscopo

ABOUT COIN

Coin, la più diffusa catena di department store in Italia, è presente su tutto il territorio nazionale nei principali centri storici e nelle più importanti vai dello shopping. Conta inoltre store a insegna Coincasa tra Italia ed estero e la e-boutique coin.it. Lo storico negozio piacentino di Corso Vittorio Emanuele II è stato inaugurato il 10 marzo 1973.

ABOUT RADIO SOUND

Dal 1976, Radio Sound è un riferimento a Piacenza grazie a un equilibrio tra musica, intrattenimento, informazione, sport ed eventi. Trasmette in FM sulle frequenze 95 e 94.6 MHz, in streaming audio su www.radiosound.online, l’app gratuita “radiosound95” per dispositivi mobili e in DAB in Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Trentino.

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