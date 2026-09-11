Tragico incidente nella notte: travolto da un’auto mentre pedala in bicicletta, muore un uomo di 27 anni

Incidente mortale lungo la strada per Cortemaggiore, all’altezza dell’incrocio con la strada per Muradello. A perdere la vita un uomo di 27 anni che stava viaggiando in bicicletta.

Secondo le prime informazioni, il giovane stava pedalando lungo la strada quando, per cause ancora da accertare, è stato travolto da un’auto.

L’impatto è stato violentissimo e immediata è scattata la richiesta di aiuto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori, che hanno tentato di prestare le cure al 27enne.

Ogni tentativo di salvargli la vita si è però rivelato inutile: le ferite riportate nell’incidente erano troppo gravi e per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Restano ora da ricostruire con precisione la dinamica e le cause dello schianto.