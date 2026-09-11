Tragico incidente nella notte: travolto da un’auto mentre pedala in bicicletta, muore un uomo di 27 anni

11 Settembre 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza

Incidente mortale lungo la strada per Cortemaggiore, all’altezza dell’incrocio con la strada per Muradello. A perdere la vita un uomo di 27 anni che stava viaggiando in bicicletta.

Secondo le prime informazioni, il giovane stava pedalando lungo la strada quando, per cause ancora da accertare, è stato travolto da un’auto.

L’impatto è stato violentissimo e immediata è scattata la richiesta di aiuto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori, che hanno tentato di prestare le cure al 27enne.

Ogni tentativo di salvargli la vita si è però rivelato inutile: le ferite riportate nell’incidente erano troppo gravi e per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Restano ora da ricostruire con precisione la dinamica e le cause dello schianto.

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