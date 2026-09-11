Perdono l’orientamento tra i boschi di Ferriere mentre cercano funghi, soccorsi due uomini

Disavventura per due uomini che si erano addentrati nei boschi sopra Ferriere alla ricerca di funghi. Dopo aver perso l’orientamento, i due hanno chiesto aiuto facendo scattare la macchina dei soccorsi.

L’allarme è stato lanciato dopo che i due fungaioli si sono trovati in difficoltà e non sono più riusciti a individuare la strada per rientrare autonomamente.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori, tra cui gli uomini del Soccorso Alpino, impegnati nelle operazioni per raggiungere e recuperare i due dispersi.

Una volta individuati, i due uomini sono stati soccorsi con modalità differenti. Uno è stato affidato al personale dell’ambulanza, mentre per l’altro si è reso necessario l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco.

Quest’ultimo è stato recuperato e trasportato in volo al pronto soccorso di Genova per gli accertamenti e le cure del caso.