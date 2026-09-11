Perdono l’orientamento tra i boschi di Ferriere mentre cercano funghi, soccorsi due uomini

11 Settembre 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza

Disavventura per due uomini che si erano addentrati nei boschi sopra Ferriere alla ricerca di funghi. Dopo aver perso l’orientamento, i due hanno chiesto aiuto facendo scattare la macchina dei soccorsi.

L’allarme è stato lanciato dopo che i due fungaioli si sono trovati in difficoltà e non sono più riusciti a individuare la strada per rientrare autonomamente.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori, tra cui gli uomini del Soccorso Alpino, impegnati nelle operazioni per raggiungere e recuperare i due dispersi.

Una volta individuati, i due uomini sono stati soccorsi con modalità differenti. Uno è stato affidato al personale dell’ambulanza, mentre per l’altro si è reso necessario l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco.

Quest’ultimo è stato recuperato e trasportato in volo al pronto soccorso di Genova per gli accertamenti e le cure del caso.

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