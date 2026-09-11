Sale sul tetto del vagone di un treno, folgorato dai cavi dell’alta tensione: giovane al pronto soccorso

Momenti di paura in via Pennazzi, dove un giovane è rimasto folgorato dopo essere salito sul tetto di un vagone ferroviario che, secondo le prime informazioni, risulterebbe parcheggiato in quel punto da tempo.

Una volta raggiunto il tettuccio del vagone, il ragazzo avrebbe accidentalmente toccato i cavi dell’alta tensione. La violenta scarica elettrica gli avrebbe fatto perdere l’equilibrio, provocandone la caduta a terra.

Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno prestato assistenza al giovane e messo in sicurezza l’area.

Il ragazzo è stato successivamente trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso. Fortunatamente, nonostante la folgorazione e la caduta, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Resta da chiarire la dinamica esatta dell’accaduto e per quale motivo il giovane sia salito sul vagone.